Avec Giannis Antetokounmpo, la masse salariale des Bucks de Milwaukee déborde.

Avec une masse salariale de 193,1 millions de dollars, les Milwaukee Bucks se trouvent bien au-delà du salary cap fixé à 140,6 M$. Une situation qui place la franchise du Wisconsin dans le top 4 des équipes les plus dépensières de NBA.

Antetokounmpo-Lillard, le duo en or des Bucks

Le duo de superstars Giannis Antetokounmpo-Damian Lillard pèse à lui seul près de 98 millions d’euros (48,79 M€ chacun). En ajoutant les contrats de Khris Middleton (31 M€) et Brook Lopez (23 M€), la facture s’alourdit considérablement.

Cette situation, qui devrait coûter environ 75 millions de dollars en luxury tax, limite drastiquement les possibilités de recrutement. Les Bucks, dépassant les deux seuils d’alerte (first et second apron), n’ont plus aucune marge de manoeuvre pour se renforcer.

Les salaires des Bucks de Milwaukee cette saison 2024-2025

Giannis Antetokounmpo = 48,79 M€

Damian Lillard = 48,79 M€

Khris Middleton = 31 M€

Brook Lopez = 23 M€

Bobby Portis = 12,58 M€

Pat Connaughton = 9,42 M€

Delon Wright = 3 M€

Taurean Prince = 2,99 M€

AJ Johnson = 2,8 M€

MarJon Beauchamp = 2,73 M€

Gary Trent Jr. = 2,61 M€

AJ Green = 2,12 M€

Chris Livingston = 1,89 M€

Tyler Smith = 1,16 M€