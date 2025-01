OM : Mathys Tel à l'OM, la grosse cote chez les bookmakers

Mathys Tel a du monde pour lui faire la cours.

Mathys Tel pourrait ne pas finir la saison avec le Bayern Munich. En manque de temps de jeu, le prometteur attaquant français devrait être le sujet d’un prêt dans un club lui permettant de s’exprimer sur le rectangle vert. Les équipes qui suivent le joueur formé au Stade Rennais sont nombreuses. Parmi elles, il y a l’Olympique de Marseille.

Mathys Tel à l’OM, la cote est de 17

Les Phocéens cherchent à combler le poste en pointe laissé vacant par le départ d’Elye Wwahi. Las, ils doivent faire face à une forte concurrence. Cet état de fait trouve d’ailleurs sa traduction dans la logique des cotes chez les bookmakers. A la question de savoir où évoluera Mathys tel au 5 février à venir, une fois les principaux marchés des transferts du football européen terminés, l’OM est cité en position d’outsider. Avec une cote de 17 contre un.

devant le PSG et l’AS Monaco

C’est bien, mais pas suffisant au regard d’autres clubs. Au premier rang desquels, les clubs de la Premier League anglaise. Avec dans cet ordre, les Gunners d’Arsenal en premier (cote de 3), suivis des Red Devils de Manchester United (4), des Spurs de Tottenham (4,5) et des Blues de Chelsea (11). En revanche, la cote est meilleure pour l’Olympique de Marseille, que les deux autres clubs de la Ligue 1 placés sur le marché : le Paris SG et l’AS Monaco qui partagent la même cote de 26.