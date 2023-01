Mbappé n°1, les 10 plus gros contrats de l’histoire du sport

Kylian Mbappé a signé avec le PSG le plus gros contrat de l’histoire du sport.

Le 21 mai 2022, après un feuilleton de plusieurs mois, Kylian Mbappé a prolongé jusqu’en 2025 avec le PSG. En acceptant d’étendre son bail, l’attaquant du club de la capitale a également obtenu le plus gros contrat de l’histoire du sport. Comme l’a révélé Le Parisien en octobre dernier, le champion du monde français percevra au cours de ces trois années 630 millions d’euros.

Le nouveau contrat de Cristiano Ronaldo ne rivalise pas avec Kylian Mbappé

En s’engageant avec Al Nassr, Cristiano Ronaldo est devenu le joueur disposant du plus gros salaire parmi les sportifs. Lié au club saoudien jusqu’en 2025, il touchera 500 millions d’euros en l’espace de deux ans et demi. Si l’international portugais a le plus gros salaire, il n’est pourtant pas celui qui dispose du plus gros contrat, puisque le quintuple Ballon d’Or est derrière Kylian Mbappé et ses 630 millions d’euros. En effet, en plus de ses émoluments, le numéro 7 des Rouge et Bleu dispose de diverses primes, dont une de fidélité, dans son bail. Toutefois, faut-il préciser, que le champion du monde français touchera l’intégralité de cette somme, uniquement s’il reste au club de la capitale jusqu’en 2025.

Un top 10 dominé par les joueurs de baseball

Notons l’absence remarquée des basketteurs de la clinquante NBA, ce top 10 est surtout dominé par une autre Ligue du sport pas moins puissante aux Etats-Unis : la MLB. Une explication majeure à cela que la durée des contrats signés, pour certains sur une période de plus de dix ans. En basket comme dans le foot, la durée des contrats est (normalement) encadrée. Ils sont quatre les joueurs de baseball dans ce classement (Mike Trout, Mookie Betts, Francisco Lindor et Aaron Judge).

Deux représentants du noble art

En 2013, Floyd Mayweather et la chaîne de télévision américaine Showtime signent un contrat exceptionnel. Dans celui-ci est prévu que le boxeur dispute six combats. En 30 mois, celui qui est surnommé “Money” bat tous ses adversaires et empoche la somme de 412 millions d’euros. Parmi ses adversaires, se trouve Saul Canelo Alvarez, qui, cinq ans après leur duel, en 2018, a lui aussi signé un bail majeur de 334 millions d’euros, avec la plateforme DAZN. Seulement l’accord a pris fin prématurément, les deux parties ayant choisi de s’expliquer, non sur le ring, mais devant les tribunaux.

Le top 10 des plus gros contrats de l’histoire du sport

10. Francisco Lindor (baseball) = 312 M€/10 ans

9. Aaron Judge (baseball) = 330 M€/9 ans

8. Mookie Betts (baseball) = 334 M€/12 ans

7. Canelo Alvarez (boxe) = 334 M€/5 ans

6. Mike Trout (baseball) = 391 M€/12 ans

5. Floyd Mayweather (boxe) = 412 M€/30 mois

4. Patrick Mahomes (football américain) = 461,7 M€/ 10 ans

3. Cristiano Ronaldo (football) = 500M€/2,5 ans

2. Lionel Messi (football) = 555M€/4 ans

1. Kylian Mbappé (football) 630M€/3 ans