Cristiano Ronaldo, du Sporting à Al-Nassr, l’évolution de son salaire en carrière

Cristiano Ronaldo a signé avec Al-Nassr le plus gros contrat de l’histoire du sport.

Forcément que depuis l’officialisation de son transfert à Al-Nassr, Cristiano Ronaldo est l’objet de toutes sortes de réactions, dont certaines de dépit et d’autres moqueuses, pour rappeler à l’intéressé ses propos à l’encontre de l’Espagnol, Xavi, il y a quelques années : « Je suis le joueur le plus recherché sur internet. Quand Xavi parle de moi, il cherche à se faire de la publicité. Il a tout gagné, mais pas un seul Ballon d’Or. J’en ai trois. Et il joue au Qatar. Je ne sais même pas s’il joue encore”.

Un contrat inédit dans le sport signé par Cristiano Ronaldo avec Al-Nassr

Cristiano Ronaldo a lui choisi l’Arabie Saoudite, évidemment bien moins pour le challenge sportif, que la rémunération promise, puisque il est question pour lui d’un contrat record et inédit dans le monde sportif : Deux ans et demi payés 500 millions d’euros. Si, si, vous avez bien lu, ce qui vaut une saison pleine à 200 millions (avec les droits d’images et bonus inclus), soit six fois et demi plus qu’il n’en gagnait précédemment à Manchester United. Où il était alors, faut-il le rappeler, le footballeur le mieux payé d’Angleterre.

Un salaire multiplié par 200 en 20 ans d’une riche carrière sportive

C’est que CR7 est l’homme de tous les superlatifs, en particulier quand cela concerne son business, sportif ou extra-sportif. En vingt ans quasiment tout pile d’une carrière, il est vrai riche de titres et d’argent, le quintuple Ballon d’or a vu son salaire être multiplié par 200. Qui d’autre que lui peut-en dire autant ? Dans le foot, personne. Depuis le Sporting qui l’a formé et révélé au professionnalisme, jusqu’à à Al-Nassr désormais, Cristiano Ronaldo a connu une progression linéaire, autre signe d’une carrière ascendante vers ce crépuscule doré, au Moyen-Orient.

Cristiano Ronaldo dépassera le milliard d’euros gagnés en carrière

Au total, selon nos estimations à Sportune, Cristiano Ronaldo dépassera le demi-milliard d’euros en salaires cumulés, au terme de sa première saison en Arabie Saoudite. A l’addition de bonus individuels et collectifs, de ses revenus tirés du sponsoring et de ses activités extra-sportive, il dépassera le milliard d’euros gagnés, quand il décidera de ranger définitivement, le short, le maillot et les crampons.