Cristiano Ronaldo n°1, les 10 athlètes les mieux payés au monde

C’est un contrat inédit sur son montant qu’a signé Cristiano Ronaldo, avec Al-Nassr.

Un contrat de deux ans et demi, estimé au cumul à 500 millions d’euros : voilà ce que Cristiano Ronaldo vient de signer avec le club Al-Nassr, en Arabie Saoudite. Au crépuscule de sa carrière, CR7 s’offre un dernier tour de piste record, moins toutefois sur la partie sportive que le financier. Car, à 200 millions d’euros par an, droits d’images compris, il devient l’athlète le mieux payé de la planète sport.

Un contrat record pour Cristiano Ronaldo à Al-Nassr

En y ajoutant l’équivalent des 55 millions d’euros qu’il gagne en plus de ses sponsors et activité extra-football, il cumule donc l’équivalent de 255 millions d’euros. Soit plus du double de Lionel Messi, son rival argentin, qui le suit au top 10 du moment. C’est celui du magazine Forbes, qui classait précédemment CR7, quand il était encore à Manchester United, en troisième place, à 107 millions d’euros.

Messi et Mbappé suivent CR7 sur le podium des mieux payés

Toujours « Plus vite, plus haut, plus fort », dit la maxime olympique, à laquelle pourra bientôt s’y ajouter, « plus cher »! Sur le podium derrière CR7 et Messi, se place Kylian Mbappé. L’attaquant des Bleus et du PSG émarge à 120 millions d’euros en 2022, sponsoring compris. Il est peut-être celui qui dépassera le contrat de Ronaldo, dans le futur. Il en a, à tout le moins, le meilleur profil.

Les 10 athlètes les mieux payés au monde en cette fin d’année 2022

10. Tom Brady (football américain) = 78,5 M€

9. Canelo Alvarez (boxe) = 84 M€

8. Roger Federer (tennis) = 84,5 M€

7. Kevin Durant (basket) = 86 M€

6. Stephen Curry (basket) = 86,5 M€

5. Neymar (football) = 88,5 M€

4. LeBron James (basket) = 113 M€

3. Kylian Mabppé (football) = 120 M€

2. Lionel Messi (football) = 122 M€

1. Cristiano Ronaldo (football) = 255 M€