A combien s’élève la fortune de Rafael Nadal ?

Rafael Nadal est de retour dans son jardin de Roland-Garros, qui l’a fait roi du tennis et contribué à son immense fortune.

Difficile de se faire à l’idée, il faut pourtant bien l’accepter que ce lundi après-midi sera peut-être le dernier de Rafael Nadal sur un court du tournoi de Roland-Garros. C’est un étrange contraste avec l’exceptionnelle carrière de l’homme le plus titré de la Porte d’Auteuil que d’envisager sa défaite, de surcroît dès le premier tour, mais l’adversité de Zverev et l’incertitude qui entoure sa condition physique rendent cette hypothèse crédible. Autant que le fait que ce soit son dernier Grand Chelem à Paris.

Une carrière à près de 125 M€ pour Rafael Nadal

Si Nadal émeut tant c’est qu’il est devenu une légende de sa discipline et la référence en tout temps, du tennis sur la terre-battue. Ses performance l’ont couvert de titres et en même temps d’argent. Avant cette édition de Roland-Garros 2024 et depuis l’entame de sa carrière professionnelle en 2005, l’Espagnol a accumulé 134 808 161 dollars en gains de tournoi (124,25 M€). Sa domination sur les courts de Roland-Garros, où il a remporté 14 titres, et ses victoires dans des tournois prestigieux comme Barcelone, Monte-Carlo et Rome, ont largement contribué à cette somme.

En 2022, sa victoire à Roland-Garros lui a rapporté 2,2 millions d’euros, soulignant encore une fois sa position de leader sur la terre battue. Sorti du dernier classement 2024 où il n’appartient plus au top 50, Forbes estime que ses gains annuels en 2023 étaient de 15,5 millions de dollars, en baisse par rapport aux 40 millions de dollars qu’il gagnait pendant ses années les plus actives. Malgré cela, la fortune totale de Nadal est estimée à environ 220 millions de dollars, selon le site Celebrity Net Worth et le Daily Express.

Une icône du tennis devenue un chouchou des annonceurs

Loin des courts, Nadal a su maximiser ses revenus grâce à des partenariats avec des marques prestigieuses. Nike, Richard Mille, Kia et Heliocare ne sont que quelques-unes des entreprises qui se sont associées à lui. Entre juin 2019 et juin 2020, ses contrats de sponsoring ont généré plus de 100 millions de dollars, selon Forbes. Ces collaborations lui ont permis de maintenir un flux de revenus substantiels, même lorsqu’il était éloigné des courts en raison de blessures. Le sponsoring, bien que souvent confidentiel dans ses détails, a représenté une part significative de ses revenus, soulignant l’attrait de Nadal pour les grandes marques et leur confiance en sa capacité à représenter leurs produits.

La richesse de Rafael Nadal ne se limite pas aux liquidités. Il possède plusieurs biens immobiliers de grande valeur, dont une villa à Porto Cristo, Majorque, estimée à 4 millions d’euros. Cette demeure de 1 200 mètres carrés offre un accès direct à la mer et une piscine, située à proximité de la résidence de ses parents. Il possède également une villa en République dominicaine, dans un complexe résidentiel exclusif de 620 hectares.

Nadal est aussi l’heureux propriétaire d’un yacht personnalisé, le catamaran 80 Sunreef Power Great White, d’une valeur de 5 millions d’euros. Ce bateau de luxe, mesurant 24 mètres de long, dispose de quatre chambres, d’un bar, d’un barbecue et d’équipements de loisirs dernier cri, comme des écrans haute définition et des installations pour sports nautiques.

Nautisme, automobiles et montres pour quelques pêchés mignons

L’Espagnol serait aussi un collectionneur passionné de voitures de luxe. Parmi ses possessions, on trouve des modèles prestigieux comme la Mercedes AMG-GT S, deux Ferrari, dont une 548 Italia, et une Aston Martin DBS. Il se montre toutefois plus facilement au volant des plus modestes voitures de la marque Kia dont il est un ambassadeur depuis plusieurs années. toujours à propos de sponsors, sur les montres Nadal est fidèle depuis toujours à son partenaire Richard Mille. Sa collection inclut des pièces d’exception, comme la RM 27-04 à tourbillon, dont le prix avoisine le million d’euros. Ces montres, conçues pour résister aux rigueurs du sport, sont des symboles de son statut et de son succès.

A 37 ans, Rafael Nadal n’a que très épisodiquement évoqué publiquement sa future reconversion. On l’imagine non loin de son académie de tennis éponyme, à mois comme le suggérait son oncle et entraîneur Toni, qu’il ne donne de son temps et de son expérience au Real Madrid, le club de football de son coeur. Rappelons que Rafa est le neveu de Miguel Angel Nadal, illustre footballeur international espagnol dont le nom est associé aux défenseurs les plus mythiques… du FC Barcelone!