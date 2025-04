LeBron James. 2479e en 2025, à combien s’élève sa fortune ?

LeBron James est l’un des deux athlètes en activité à être milliardaire.

À 40 ans, LeBron James continue de marquer l’histoire, non seulement sur les parquets de la NBA, mais également dans le monde des affaires. Selon le dernier classement Forbes des personnalités les plus riches, la superstar des Los Angeles Lakers affiche désormais une fortune estimée à 1,2 milliard de dollars, se positionnant à la 2479e place mondiale.

Si son salaire annuel avec les Lakers s’élève à 48,7 millions de dollars, ce sont ses activités hors terrain qui ont propulsé James dans le cercle très fermé des milliardaires. Avec des revenus publicitaires atteignant 80 millions de dollars annuels, la star de la NBA a su capitaliser sur sa notoriété auprès des grandes marques comme Nike, PepsiCo, Beats Electronics, DraftKings et LVMH. Il est devenu ces jours derniers, le premier athlète masculin à avoir sa propre Barbie effigie.

Contrairement à de nombreux sportifs, James a privilégié une approche entrepreneuriale en prenant des participations dans les entreprises qu’il représente, plutôt que de se contenter de simples contrats publicitaires. Cette stratégie, notamment avec Beats by Dre, s’est avérée particulièrement lucrative.

Une carrière à plus d’un dmi-milliard de dollars de salaires

L’ascension de LeBron James est d’autant plus remarquable qu’il est issu d’un milieu modeste. Né d’une mère célibataire de 16 ans à Akron, Ohio, il a connu une enfance instable avant d’être sélectionné en première position de la draft NBA en 2003 par les Cleveland Cavaliers.

Depuis, sa carrière professionnelle lui a rapporté plus de 500 millions de dollars en salaires (avant impôts), tandis que ses activités annexes lui ont généré environ 900 millions de dollars.

LeBron James rejoint ainsi Tiger Woods (1,4 milliard de dollars) comme seul sportif en activité à avoir franchi le seuil symbolique du milliard de dollars de patrimoine. Cette réussite financière s’accompagne d’un engagement philanthropique important, notamment via sa fondation qui a ouvert sa première école élémentaire en 2018 et s’est engagée à investir plus de 40 millions de dollars pour financer les études supérieures de jeunes défavorisés.

En constante progression dans le classement Forbes, « King James » démontre que son influence s’étend bien au-delà des lignes du terrain de basketball, faisant de lui un véritable empire commercial à lui seul.