LeBron James premier athlète masculin de l’histoire à avoir sa Barbie !

Une barbie à l’effigie. deLeBron James.

C’est une collaboration inédite, Mattel vient d’annoncer le lancement d’une poupée Ken à l’effigie de LeBron James. Cette initiative marque un tournant historique puisqu’il s’agit de la première fois qu’un athlète professionnel masculin est immortalisé dans la célèbre gamme de jouets de la célébrissime Barbie.

Ce partenariat entre Barbie et la LeBron James Family Foundation s’inscrit dans la stratégie de la marque de mettre en avant des « Kenbassadors », ces personnalités inspirantes qui œuvrent pour un monde meilleur. À l’approche du 65ème anniversaire du personnage de Ken en 2026, Mattel diversifie ainsi son offre pour toucher un public adulte, segment en forte croissance dans l’industrie du jouet.

Plus grande que l’ordinaire Ken de la gamme Barbie

La poupée a été conçue avec une attention particulière aux détails, reflétant fidèlement la star des Lakers jusque dans sa taille – elle dépasse la poupée Ken standard de 2,54 centimètres, nécessitant un packaging spécifique. LeBron a personnellement collaboré à la création de sa figurine qui arbore une veste varsity sur un t-shirt « We Are Family » de sa fondation, des baskets Nike Terminator High, ainsi que ses accessoires fétiches : écouteurs Beats, lunettes de soleil, banane, montre et son emblématique bracelet « I Promise ».

Des écussons brodés sur la veste évoquent des éléments clés de sa vie : le logo « We Are Family », le numéro « 23 » de son maillot et une référence à l’Ohio, son État natal. Dans le cadre de cette collaboration, Barbie s’engage également à faire un don à la LeBron James Family Foundation, qui œuvre à améliorer les conditions de vie dans la communauté d’Akron, ville natale du basketteur, via des programmes d’éducation, de logement, de santé et de formation professionnelle.