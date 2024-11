Tyson – Jake Paul. Des problèmes pour Netflix avec son combat de boxe

La soirée tant attendue opposant Mike Tyson à Jake Paul a été ternie par des problèmes techniques pour les spectateurs de Netflix, diffuseur officiel de l’événement. Plusieurs utilisateurs ont signalé des interruptions fréquentes, notamment pendant les combats préliminaires, ce qui a suscité une vague de critiques en ligne.

Les soucis rencontrés par les abonnés allaient de l’arrêt complet de l’image à une diffusion uniquement sonore, parfois accompagnée d’une mauvaise qualité de résolution. Sur les réseaux sociaux, notamment sur X (anciennement Twitter), les spectateurs frustrés ont partagé des captures d’écran d’erreurs et exprimé leur mécontentement.

Pour le moment, Netflix n’a pas publié de communiqué officiel pour expliquer ces dysfonctionnements. Cet incident ont constitué une contrariété majeure pour la plateforme, qui misait sur ce combat pour s’affirmer sur le marché des diffusions sportives en direct, un segment où la concurrence est féroce.

Seriously @netflix should be embarrassed right now. As soon as people actually want to use their service, THIS IS WHAT WE GET. pic.twitter.com/cVoKkRd5aX

— The Older Millennial (@teameffujoe) November 16, 2024