PSG – LOSC a battu un record d’audience… au Brésil

La Ligue 1 s’exporte avec succès au Brésil.

La Ligue 1 poursuit son expansion internationale avec un succès notable au Brésil. Le choc entre le Paris Saint-Germain et Lille, comptant pour la 24e journée du championnat, a connu un véritable engouement auprès du public brésilien, établissant de nouveaux records d’audience sur le territoire sud-américain.

En s’associant à son diffuseur officiel local, CazéTV, la Ligue 1 a orchestré une opération promotionnelle spéciale dans l’ambiance festive du Carnaval de Rio. Cette stratégie marketing s’est avérée particulièrement efficace, avec des résultats qui dépassent les attentes.

9,8 M de vues cumulées sur l’ensemble des contenus produits

Les chiffres sont parlants : plus d’un million de téléspectateurs brésiliens ont suivi les deux matchs diffusés lors de cette journée. L’impact digital est tout aussi impressionnant avec 9,8 millions de vues cumulées sur les différents contenus partagés sur les réseaux sociaux et plus de 300 000 interactions.

Ce succès témoigne de l’attrait croissant du championnat français au Brésil, pays traditionnellement passionné de football et qui compte plusieurs joueurs de renom évoluant dans l’Hexagone, notamment au sein de l’effectif parisien. Il illustre également l’importance des stratégies de diffusion innovantes pour populariser la Ligue 1 à l’international.

Cette percée au Brésil s’inscrit dans la volonté de la Ligue 1 d’accroître sa visibilité mondiale et de rivaliser avec les autres grands championnats européens sur le plan de l’exposition médiatique internationale.