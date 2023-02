Griezmann, Lemar, Oblak: Les spectaculaires bolides des joueurs de l’Atlético

Il y a quoi sur le parking des joueurs de l’Atlético Madrid ?

Connu pour être le club modeste de Madrid, en comparaison à son rival de toujours, le Real. L’Atletico de Madrid s’est depuis une dizaine d’années, considérablement développé, aussi bien d’un point de vue sportif que financier. Alors, forcément, à la sortie des entraînements, les voitures qu’aperçoivent les fans des Colchoneros sont, comme dans les grandes écuries européennes, des bolides de luxe. Oblak, Griezmann et Lemar roulent dans des véhicules différents.

Oblak, comme quelques-uns de ses coéquipiers, plébiscitent Porsche

Comme le montre le profil alberam17 sur le réseau social Tiktok, les joueurs de l’Atlético de Madrid optent pour des voitures différentes. Le portier Jan Oblak, qui a prolongé son contrat en juillet dernier et est lié à l’Atletico de Madrid jusqu’en 2028, s’est offert une Porsche 911 GT3. De couleur bleue, elle est capable d’aller de 0 à 100 km/h en seulement 3,4 secondes. Sa valeur est estimée à près de 170 000 euros. Le constructeur automobile italien semble être le plus apprécié des Colchoneros. Outre Oblak, Alvaro Morata possède une Porsche Taycan GTS. Koke, lui, opte pour la Porsche Cayenne, tandis que Mario Hermoso a choisi le modèle Panamera.

Griezmann et Carrasco choisissent Hyundai

De leur côté. Antoine Griezmann et Yannick Carrasco ont choisi un véhicule beaucoup plus modeste. Les deux joueurs ont été aperçus au volant d’une Hyundai Tucson, dont le prix est estimé à près de 30 000 euros. Un choix qui s’explique, puisque le constructeur automobile était, jusqu’à la saison dernière, un partenaire du club madrilène. Comme le champion du monde 2018, la majorité des joueurs ont plusieurs voitures en leur possession.

Lemar et Savic optent pour la Lamborghini Urus

Thomas Lemar quant à lui, roule pour la Lamborghini Urus. Son prix est estimé à près de 200 000 euros. Son coéquipier, Stefan Savic également, mais la sienne est customisée par Mansory. Pour un autre footballeur voisin, en 2019, alors joueur de Chelsea, le désormais défenseur du Real Madrid, Antonio Rüdiger a éprouvé la même version plus musclée du SUV italien.

La Mercedes AMG G63 est aussi appréciée

Un autre « classique » des footballeurs – comme ça a pu être le cas par le passé pour David Luiz, ou plus récemment pour Zinedine Zidane-, le milieu de terrain Marcos Llorente et le défenseur central José Maria Gimenez privilégient la Mercedes AMG G63. De leur côté, Axel Witsel et Angel Correa roulent en Range Rover. Le modèle Sport pour le premier, et SVR pour le second. Tandis que Geoffrey Kondogbia est au volant d’une Audi RS6-R ABT.