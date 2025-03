Ligue 1. Classement final prédictif du championnat selon les stats d’Opta

La Ligue 1 entre dans son money time, c’est maintenant que tout se joue.

Il ne reste que dix journées d’ici le terme de la saison 2024-2025 de Ligue 1 et à ce stade, les points comptent au moins double. Sinon plus. Moins peut-être pour le Paris Saint-Germain qui a, selon les dernières prédictions publiées par Opta, 99,9% de chances de conserver son titre. (Un peu) moins aussi pour le Montpellier HSC qui a plus d’une « chance » (si l’on peut ainsi dire) sur deux de terminer dernier et donc descendre en Ligue 2.

Le PSG quasi champion, une chance sur deux pour l’OM et le MHSC

Le ratio est quasiment identique à l’Olympique de Marseille, à presque 60% de conserver la deuxième place qui est présentement la sienne et donc de retrouver la Ligue des champions au prochain exercice. Partout ailleurs sinon, toutes les possibilités demeurent ouvertes. Notamment pour la troisième marche du podium avec une lutte au cordeau à trois, entre l’OGC Nice, l’AS Monaco et le LOSC Lille.

Gros match à l’arrière pour le maintien en Ligue 1

A l’arrière, il ne faut pas enterrer l’AS Saint-Etienne et Le Havre AC, si l’on considère les probabilités du Stade de Reims et du FC Nantes dans la lutte au maintien parmi les 18 formations de l’élite. Pour d’autres pourcentages élevés, l’Olympique Lyonnais et le RC Strasbourg ont respectivement 38,1% et 38,5% de terminer sixième et septième.