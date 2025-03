OM : De Zerbi après Ancelotti au Real Madrid, la grosse cote des bokkmakers

Roberto De Zerbi est en position d’outsider des bookmakers pour prendre la suite de Carlo Ancelotti au Real Madrid.

C’est devenu une habitude ces dernières saisons, que la presse s’interroge sur l’avenir du Real Madrid et de son coach Carlo Ancelotti. Régulièrement annoncé sur le départ, le technicien italien balaie les rumeurs et à l’arrivée, les résultats sportifs plaident toujours en sa faveur. Alors que la fin de l’exercice 2024-2025 approche, la question revient ça et là, notamment alimentée par les bookmakers anglais.

De Zerbi placé parmi les sérieux outsiders

Lesquels ont ouvert des marchés pour l’après Carlo Ancelotti, sur le banc du club le plus titré du football international. Dans la liste des noms avancés se glissent un coach désormais bien connu du public français en la personne du manager de l’Olympique de Marseille, Roberto De Zerbi. D’un Italien à un autre, celui qui officie sur le banc du dauphin de la Ligue 1 a bonne cote, déjà à l’époque de ses services à Brighton et encore aujourd’hui avec l’OM.

Xabi Alonso tient la corde

Il n’est pas un favori au poste, mais les opérateurs lui attribuent une cote de 20 contre un qui le place en sérieux outsider au même titre que Marcelo Gallardo, ou les anciennes gloire du club merengue, Alvaro Arbeloa et Raul. Ils ne sont que trois à devancer ce quatuor et : Zinedine Zidane à la cote de 15, Andoni Iraola à 4 et le grand favori du moment, l’Espagne Xabi Alonso, coté à 1,25. Tout cela, bien sûr, ne tenant que dans l’hypothèse ou Carlo Ancelotti, sous contrat jusqu’en 2026, quitte ses fonctions.