Erling Haaland « spotté » au volant d’une fusée à 1,7 M€

Erling Haaland au volant d’une rare et chère Ferrari SP2 Monza.

Erling Haaland profite des résultats d’une saison sportivement exceptionnelle, à titre individuel (56 buts toutes compétitions confondues, en club et en sélection et un record en Premier League), et collectif (triplé coupe, championnat, Ligue des champions avec Manchester City). L’attaquant norvégien est à Monaco, où il a été aperçu paradant dans la cité princière, à bord d’une Ferrari Monza SP2.

Haaland en passager ou pilote d’une Ferrari Monza SP2

Tantôt il joue les pilotes, tantôt le passager. Cela peut supposer que ce bolide d’exception estimé au prix de 1,7 millions d’euros, ne lui appartient pas forcément, lui qui jouit néanmoins d’un garage personnel déjà très riche, à seulement 22 ans. La Ferrari Monza SP2, pour l’équivalent en deux places de la SP1, est une barquette de la marque au cheval cabré, sortie en 2019. Elle est produite en série limitée à 499 exemplaires.

Zlatan Ibrahimovic est l’heureux propriétaire d’une même version

Dopée par un moteur V12 atmosphérique qui développe 810 chevaux, cette Ferrari avale le 0 à 100 km/h en moins de trois secondes (2,9 secondes) et elle flirte avec les 300 km/h en vitesse de pointe. Si rien ne dit donc qu’Erling Haaland la possède, dans le monde du ballon rond qui est le sien, Zlatan Ibrahimovic en a une qu’il s’est offerte à l’occasion de son 38e anniversaire.