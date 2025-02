Olivier Giroud. Combien a-t-il gagné depuis qu’il joue en MLS ?

Olivier Giroud a signé au Los Angeles FC en juillet 2024.

Sept mois après son arrivée en territoire états-unien, Olivier Giroud ne vit pas l’expérience telle qu’il l’avait initialement envisagée. Il y a les tremblements de terre, même de magnitude minime qui sont source d’une forme d’angoisse. Plus récemment les incendies dévastateurs en Californie. Et à titre plus personnel, le cambriolage dont il a été la victime avec sa famille.

Pour autant, l’attaquant international français dit dans des propos relayés par The Sun, ne pas regretter son choix. Sportivement, il évolue avec le Los Angeles FC, dans l’une des meilleures franchises de la Major League Soccer (MLS). Financièrement, il est le joueur le mieux payé de son équipe, quasiment dos à dos avec son partenaire autre ex-de la Ligue 1, Denis Bouanga et campent tous les deux, le top 20 des plus hautes rémunérations.

Six fois et demi plus que Lloris en moins d’un an au LAFC

Olivier Giroud s’est engagé sur un contrat d’un an et demi payé 2,8 millions de dollars par an et 3,675 millions de dollars, compensations incluses. Traduit au change courant, avec un dollars qui vaut presque un euro, l’ancien joueur iconique d’Arsenal approche un salaire de 3 494 185 euros par an. Soit presque 10 000 euros journaliers ; 9 573 euros précisément.

L’attaquant de 39 ans a rejoint sa nouvelle équipe le 18 juillet 2024, quelque jours à peine après la fin de son contrat avec l’AC Milan qu’il défendait depuis trois ans. Ce mercredi 26 février, il s’est écoulé 227 jours depuis son départ de l’Europe pour le continent nord-américain. Olivier Giroud a donc gagné l’équivalent de 2 173 071 euros. C’est à dire six fois et demi les revenus de son ami, ancien partenaire et capitaine chez les bleus, désormais associé au Los Angeles FC, le gardien Hugo Lloris.