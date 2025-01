Hugo Lloris. Combien a-t-il gagné depuis qu’il joue en MLS ?

Hugo Llorris n’a pas fait le choix de la MLS pour s’offrir une retraite dorée.

Cela fera un an tout pile, au 31 de ce mois de janvier 2025 que Hugo Lloris a quitté l’Angleterre et le Royaume-Uni pour traverser l’Atlantique et les Etats-Unis d’est en ouest, pour poser ses valises à Los Angeles et servir le LAFC, l’autre club local avec le Galaxy. L’ancien capitaine et gardien de l’équipe de France a moins fait de cette aventure une question financière, que sportive mais surtout humaine.

Car son contrat est dérisoire, évidemment à l’échelle d’un football de sa stature, notamment auréolé d’une Coupe du monde à son actif. Il appartient en effet à la fourchette plutôt basse des salaires de la la Major League Soccer (MLS), cette saison 2024-2025. Sur les douze joueurs français qui évoluent dans le championnat nord-américain, il n’est que le neuvième sur la fiche de paie.

Un revenu à 924 euros par jour pour Lloris à Los Angeles

Son salaire avec le Los Angeles FC ? Trois cent cinquante mille dollars par saison, toutes compensations incluses dans son salaire de base. C’est-à-dire 337 167 euros au taux de change actuel entre dollars et euros. Ou l’équivalent de 924 euros au quotidien. Ce samedi 4 janvier 2025, et en sachant que 2024 était une année bissextile, cela fait donc 340 jours que Hugo Lloris est un joueur du Los Angeles FC.

Ce qui revient à dire que le gardien formé à l’OGC Nice et passé successivement par l’Olympique Lyonnais et les Spurs de Tottenham a gagné l’équivalent de 314 160 euros.