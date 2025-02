Cristiano Ronaldo reçoit cette incroyable bague en trophée : 94 diamants et 18 carats d’or

Trophée bling-bling pour le but de l’année de Cristiano Ronaldo.

S’il est un habitué des trophées et récompenses qu’il cumule en pagaille, peut-on penser que Cristiano Ronaldo appréciera particulièrement celui-là. Car il concentre ce qui le caractérise le mieux : du clinquant et de l’argent. Ou plutôt de l’or. Jaune et de 18 carats, assorti de diamants au nombre de 94.

Une bague pour le but de l’année 2024

Le tout donne une bague imaginée par les créateurs de la maison Trophy By Gassan aux Pays-Bas. Elle met en lumière son prestigieux vainqueur, représenté au centre en pleine exécution d’une volée acrobatique. C’est celle qu’il a réalisé au cours de l’automne dernier avec le Portugalm, dans un match disputé à la Pologne.

Réalisation exclusive pour Cristiano Ronaldo

Ce but a été sacré comme étant le plus beau de l’année 2024 dernière par les fans de la communauté du groupe 433. C’est ce dernier qui est à l’origine de ce trophée particulièrement original. Et dont voici plus de détails : le prénom et la carte du Portugal sur un côté, le nom et le 7 de son maillot sur l’autre, 93 diamants noirs pour un total de 1,34 carats, plus un blanc de 0,05 carat.

C’est une pièce unique en son genre que l’intéressé devrait bientôt recevoir en mains propres.