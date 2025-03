Les 10 femmes de footballeurs les plus riches en 2025

Elles sont toutes des femmes puissantes aux carrières accomplies et ont en commun de partager leur vie avec un footballeur professionnel.

Elles sont riches et célèbres, parfois au moins sinon plus que leur double à la vie. Elles, ce sont les femmes de footballeurs les plus riches au monde, d’après un classement définit par le média britannique Daily Mail. Elles évoluent dans le monde de la musique, de la mode, du mannequinat et de l’entrepreneuriat et ont toutes du succès.

Victoria Beckham reste la référence absolue, trônant en tête du classement avec 64 millions d’euros de patrimoine. Ancienne Spice Girl, désormais icône de la mode, elle incarne la réussite professionnelle bien au-delà de son statut d’épouse de footballeur.

Des fortunes estimées à plus de la dizaine de millions

D’autres figures émergent, comme Pilar Rubio, présentatrice TV, ou Anna Lewandowska, cheffe d’entreprise dans le fitness. Antonela Roccuzzo, épouse de Lionel Messi, totalise près de 39 millions d’abonnés sur Instagram, symbole d’une nouvelle génération de femmes connectées et médiatiques.

Ces parcours illustrent une transformation sociétale : exit le cliché de la WAG (wife and girlfriend) passive, place à des femmes talentueuses, indépendantes, construisant leur propre succès. Un phénomène qui dépasse largement le monde du football.

Les 10 épouses de footballeurs les plus fortunées en 2025

1. Victoria Beckham = 64 M€ (Styliste et ancienne Spice Girl, épouse de David Beckham)

2. Pilar Rubio = 54,2 M€ (Présentatrice TV et épouse de Sergio Ramos)

3. Anna Lewandowska = 41,3 M€ (Entrepreneure et épouse de Robert Lewandowski)

4. Leigh-Anne Pinnock = 23 M€ (Chanteuse et épouse d’Andre Gray)

5. Antonela Roccuzzo = 18,4 M€ (Influenceuse et épouse de Lionel Messi)

6. Coleen Rooney = 17,5 M€ (Auteure et épouse de Wayne Rooney)

7. Becky G = 15,7 M€ (Chanteuse et épouse de Sebastian Lletget)

8. Ana Ivanović = 15,7 M€ (Ancienne joueuse de tennis et épouse de Bastian Schweinsteiger)

9. Edurne Garcia = 15,7 M€ (Chanteuse et épouse de David de Gea)

10. Perrie Edwards = 13,7 M€ (Chanteuse et compagne d’Alex Oxlade-Chamberlain)