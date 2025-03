Quel est le salaire minimum d’un entraîneur de la Ligue 1 ?

Cela ne concerne pas Luis Enrique, le mieux payé de tous, mais il existe un salaire minimum pour les entraîneurs principaux des clubs de Ligue 1.

Habib Beye, arrivé en cours de route sur le banc du Stade Rennais est un novice à ce niveau. Eirik Horneland, dans un même registre avec l’AS Saint-Etienne, l’est également, avec toutefois un gage d’expérience en plus sur sa plus longue carrière. Qui dit sinon entraîneur confirmé, dit souvent rémunération adéquate des clubs qui les emploient. Néanmoins il existe dans le football professionnel un salaire minimum pour tous les techniciens.

Un salaire minimum de 17 920 €/mois pour un coach de Ligue 1

Il est fixé dans la charte du football professionnel et s’élève en Ligue 1, cette saison 2024-2025 à 17 920 euros bruts mensuels, soit une saison complète à 215 040 euros bruts, indépendamment des primes liées à la performance. Il est de moitié environ pour les coachs de la Ligue 2 (8 750 euros bruts mensuels) et encore de moitié (4 060 €/mois), pour ceux qui évoluent en championnat National 1 au service de clubs ayant encore le statut professionnel.

Lui Enrique domine ses pairs sur la fiche de paie avec le PSG

Il n’existe inversement pas de condition sur un plafond maximum, les clubs ont la liberté de payer autant qu’ils le souhaitent leurs entraîneurs. En Ligue 1, cette saison 2024-2025, c’est le technicien espagnol du Paris SG, Luis Enrique, qui domine ses collègues sur la fiche de paie.