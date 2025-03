AS Monaco. La meilleure image des clubs de la Ligue 1 selon les Français

l’AS Monaco est réputée pour son savoir-faire en matière de formation, c’est l’un des axes qui séduit les Français.

L’AS Monaco séduit. C’est assez paradoxal pour le club qui souffre des plus faibles affluences au stade, mais il y a somme toute une forme de logique au regard du prestige qui entoure le Rocher princier, de la riche histoire sportive et par-delà du club au maillot à diagonale et de ses performances solides depuis plusieurs année sur le terrain vert.

Ainsi, le dernier baromètre IPSOS confirme une popularité qui dépasse largement les frontières de la Principauté, révélant un rayonnement large, dans le paysage du football français. Avec 80% des amateurs de football qui affichent une image positive, les Rouge et Blanc ont réussi un tour de force : transformer une équipe sportive en marque nationale.

Une bonne image contagieuse sur toute la France

La performance est d’autant plus remarquable que cette popularité, tel que l’indique le rapport partagé par l’ASM, s’étend à l’ensemble du territoire. De la région PACA, où le club culmine à 81% de satisfaction, jusqu’en Île-de-France, Monaco a tissé une toile de sympathie qui transcende les clivages géographiques. Preuve de cette attractivité, le club figure dans le top 6 des équipes les plus suivies dans 11 des 12 régions françaises.

Au-delà des performances sportives, c’est l’image globale du club qui prime. Perçu comme ambitieux, prestigieux, attractif et dynamique, l’AS Monaco incarne une vision moderne du football. Sa politique de formation, saluée par 76% des sondés, témoigne de sa capacité à former non seulement des joueurs, mais des talents.

Autre signe remarquable au bénéfice de l’AS Monaco, sa popularité digitale et grande et internationale puisqu’il est, après le Paris SG, le deuxième club du foot français le plus suivi sur les réseaux sociaux.