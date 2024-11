Lloris, Giroud, Chambost… Les salaires des Français de la MLS en 2024-25

Ils sont douze les Français qui évoluent en MLS cette saison 2024-2025.

Il sont douze, les joueurs français engagés en championnat de la Major League Soccer (MLS), cette saison 2024-2025. Douze et potentiellement plus à l’ajout des binationaux que nous avons exclu, pour ceux qui ont fait le choix d’une sélection autre que celle de la France. Douze donc, mais aucun qui n’appartient au top 10 et même 15 des plus gros salaires de la Ligue de football en Amérique du Nord.

Le premier, Olivier Giroud est aussi l’un des derniers arrivés dans le championnat. Il gagne 2,8 millions de dollars (2,65 M€) à l’ajout du salaire de base et des compensations, avec le Los Angeles FC. Il est le dix-septième footballeur le mieux payé de la MLS, dans un classement que dominent les deux joueurs de l’Inter Miami, Lionel Messi et Sergio Busquets.

Nicksoen Gomis plus petit salaire de la Major League Soccer

Aucun Français pour les plus gros salaires mais un, par contre, qui revendique le plus petit qui est aussi le montant minimum autorisé par la ligue, soit 71 401 dollars (67 605 euros) du défenseur du Toronto FC, Nicksoen Gomis. Ensemble, les douze tricolores de la MLS cumulent 9 354 426 dollars (8,85 M€), à l’ajout des salaires et compensations.

Cela vaut une moyenne de 779 535 dollars (738 289 euros) par joueur, dont l’ancien du LOSC et du MHSC, Arnaud Souquet, se rapproche le plus en portant les couleurs du Fire de Chicago.

Les salaires des Français de la MLS en 2024-25

Nicksoen Gomis (Toronto FC) = 71 401 $

Djibril Diani (Charlotte FC) = 297 944 $

Paul Marie (San Jose Earthquakes) = 332 500 $

Hugo Lloris (Los Angeles FC) = 350 000 $

Adilson Malanda (Charlotte FC) = 353 083 $

Dylan Chambost (Columbus Crew) = 482 219 $

Rudy Camacho (Columbus Crew) = 551 000 $

Tristan Muyumba (Atlanta United FC) = 566 600 $

Arnaud Souquet (Chicago Fire FC) = 699 679 $

Rémi Walter (Sporting Kansas City) = 900 000 $

Kévin Cabral (Colorado Rapids) = 1 950 000 $

Olivier Giroud (Los Angeles FC) = 2 800 000 $