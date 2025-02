Le Stade Toulousain réagit à la procédure en cours sur le transfert de Jaminet

Le Stade Toulousain confirme les négociations avec la LNR dans le cas du transfert de Melvyn Jaminet.

Le Stade Toulousain confirme l’existence d’une médiation avec la LNR concernant le transfert controversé de l’arrière international mais refuse d’entrer dans les détails, invoquant la confidentialité du processus. Face aux récentes révélations médiatiques concernant le transfert de Melvyn Jaminet de Perpignan vers Toulouse pour la saison 2022-2023, le Stade Toulousain est sorti de sa réserve pour clarifier sa position.

Le champion de France en titre confirme qu’une procédure de médiation est bien en cours avec la Ligue Nationale de Rugby (LNR), comme l’avaient rapporté plusieurs médias spécialisés. Dans un communiqué publié ce vendredi, le club haut-garonnais précise que cette démarche s’inscrit dans le cadre réglementaire de la LNR et qu’elle est soumise à une stricte confidentialité. Le Stade Toulousain indique donc qu’il ne commentera pas davantage cette affaire publiquement, réservant ses observations aux « autorités compétentes » de l’instance dirigeante du rugby professionnel français.

Le Stade Toulousain regrette des « informations factuellement inexactes »

Le club s’inquiète par ailleurs de certaines « informations factuellement inexactes » qui auraient été relayées par la presse, sans toutefois préciser lesquelles, et appelle à la retenue et au « discernement » dans le traitement de ce dossier sensible.

Point notable de cette communication : Toulouse tient à souligner sa préoccupation quant à la situation personnelle de Melvyn Jaminet, international français aux 14 sélections. Le club précise que les difficultés actuelles du joueur « trouvent leur origine dans un engagement souscrit et validé en dehors de toute participation du Stade Toulousain », semblant ainsi se distancier des causes du litige.

Pour rappel, cette médiation intervient après deux saisons passées par l’arrière sous les couleurs toulousaines, suite à son transfert depuis l’USAP en 2022.