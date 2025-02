L’ambiance exceptionnelle du Vélodrome ce dimanche, contraste avec la faiblesse de l’affluence au stade Louis II, samedi.

Un Vélodrome incandescent pour un Olympico bouillant, qui contraste avec un stade Louis II vide à plus de moitié de substance. D’un extrême à un autre, il y avait douze fois plus de monde pour suivre Olympique de Marseille – Olympique Lyonnais ce dimanche soir, que AS Monaco – AJ Auxerre, samedi.

Une moyenne de la journée en-deçà de celle de la saison en cours

Au total, selon les estimations hebdomadaires du journal L’Equipe, 214 843 spectateurs ont fréquenté les neuf stades où se produisait la 20e journée de la saison 2024-2025 de la Ligue 1. Cela équivaut à une moyenne de 23 871 par match, quasiment équivalente à la rencontre entre Toulouse FC et OGC Nice au Stadium.

L’AS Monaco a signé la plus faible affluence de la saison de Ligue 1

C’est une moyenne bien inférieure à celle de la saison en cours (27 071) et celle du dernier exercice complet. C’est en partie car ce week-end, si l’OM fut proche de signe sa meilleure affluence de la saison, l’AS Monaco a clairement affiche sa plus faible. La plus faible aussi cette saison de Ligue 1.

Les affluences de la 20e journée de Ligue 1

Olympique de Marseille – Olympique Lyonnais = 66 096

LOSC Lille – AS Saint-Etienne = 38 924

Stade Rennais – RC Strasbourg = 26 621

Toulouse FC – OGC Nice = 23 516

Montpellier HSC – RC Lens = 15 330

Stade Brestois – Paris SG = 15 040

Stade de Reims – FC Nantes = 12 712

Angers SCO – Le Havre AC = 11 268

AS Monaco – AJ Auxerre = 5 336