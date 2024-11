Lloris, Giroud, Bouanga… Les salaires au Los Angeles FC saison 2024-2025

Hugo Lloris a significativement réduit son salaire pour rejoindre le Los Angeles FC.

C’est une franchise qui respire la France et sa Ligue 1, que celle du Los Angeles FC, l’une des plus riches de la Major League Soccer (MLS), cette saison 2024-2025. Y évoluent les deux anciens internationaux français, champion du monde 2018 avec les Bleus, le gardien Hugo Lloris et le buteur, Olivier Giroud. Avec eux, Maxime Chanot, né en France, international luxembourgeois, il a notamment oeuvré en Ligue 2 au club d’Ajaccio.

Le Los Angeles FC est la plus française des franchises de la MLS

Et puis les ex, notamment de l’AS Saint-Etienne que sont Sergi Palencia et Denis Bouanga. Ce dernier est le joueur le mieux payé de la franchise californienne devant son partenaire de l’axe de l’attaque, Olivier Giroud. Ils sont les « Designated Players » de leur équipe, c’est-à-dire ceux qui ont des avantages salariaux par-delà les limites du salary cap.

Ça n’est en revanche pas le cas du gardien Hugo Lloris, qui a considérablement réduit ses prétentions anglaises, quand il jouait pour le compte des Spurs de Tottenham, pour rejoindre la Cité des Anges. Salaire de base et bonus complémentaires cumulés, il dépasse à peine les 25 000 euros brut mensuels, selon le taux de change en vigueur entre le dollar et l’euro.

La quatrième masse salariale du championnat nord-américain

Cette saison 2024-2025 la masse salariale du Los Angeles FC est de 20,3 millions de dollars (18,8 M€), quasiment à l’identique de sa voisine et rivale Los Angeles Galaxy (20,4 M$) et en-deçà du Toronto FC (29,36 M$) et de l’Inter Miami qui écrase avec Messi, le championnat des salaires (41,7 M$ de masse salariale).

Les salaires au Los Angeles FC saison 2024-2025

Denis Bouanga = 3 321 740 €

Olivier Giroud = 3 381 000 €

Lewis O’Brien = 1 679 460 €

Aaron Long = 1 199 250 €

Ilie Sánchez = 1 166 445 €

Marlon Santos da Silva Barbosa = 1 242 000 €

Mario González = 736 000 €

Cristian Olivera = 625 600 €

Ryan Hollingshead = 592 600 €

Mateusz Bogusz = 621 000 €

Sergi Palencia = 513 904 €

Jesús Murillo = 514 440 €

Timothy Tillman = 552 300 €

Omar Campos = 621 000 €

Eduard Atuesta = 634 524 €

David Martínez = 460 000 €

Érik Dueñas = 172 500 €

Nathan Ordaz = 120 520 €

David Ochoa = 81 225 €

Kei Kamara = 82 539 €

Thomas Hasal = 91 870 €

Maxime Chanot = 202 400 €

Lorenzo Dellavalle = 69 939 €

Bajung Darboe = 77 878 €

Hugo Lloris = 322 000 €

Luca Bombino = 65 689 €