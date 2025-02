ASSE, FC Nantes… Qui descendra en Ligue 2 selon les bookmakers ?

Dans la course à la relégation de la Ligue 1 à la Ligue 2, trois clubs sont plus en danger que les autres.

Au terme de la 23e journée de Ligue 1, le suspense reste entier pour connaître les équipes qui quitteront l’élite à l’issue de la saison. Alors que 11 journées restent à disputer, les bookmakers ont établi leurs pronostics sur les clubs qui pourraient faire les frais de la relégation.

Sans grande surprise, les opérateurs de paris sportifs voient Montpellier et Le Havre comme les principaux candidats à la relégation directe. Actuellement derniers au classement avec seulement 15 points et une différence de buts catastrophique de -33, les Montpelliérains sont donnés à une cote très basse de 1,1, signifiant que leur descente est considérée comme quasiment acquise.

Le Havre n’est guère mieux loti. Avant-derniers avec 17 points et un goal-average de -28, les Normands sont crédités d’une cote de 1,25, reflétant la faible confiance des bookmakers quant à leurs chances de maintien.

Les Verts, actuellement barragistes à la 16e place, sont vus comme la troisième équipe la plus susceptible de descendre. Avec une cote de 1,75, Saint-Étienne devra cravacher pour éviter une nouvelle relégation, deux ans seulement après son retour dans l’élite. Avec 19 points et une inquiétante différence de buts de -30, les Stéphanois devront impérativement redresser la barre lors des prochaines rencontres.

Encore onze journées et trente trois points à distribuer

Si Reims pointe actuellement à la 15e place avec 22 points, les bookmakers estiment que le club champenois pourrait être en difficulté avec une cote de 4,5. Quant aux Canaris nantais (14e, 24 points), ils sont légèrement mieux considérés avec une cote de 5,75, mais restent sous surveillance.

Malgré une 12e place encore fragile (27 points), Angers semble relativement à l’abri selon les bookmakers, qui proposent une cote de 9 pour une relégation du SCO. Pour les autres clubs comme Auxerre et Rennes (cote de 25), Toulouse (cote de 100), ou encore Brest et Strasbourg (cote de 200), la descente paraît très improbable.

Les onze dernières journées s’annoncent donc particulièrement chaudes pour les équipes du bas de tableau, avec un enjeu considérable pour des clubs historiques comme Saint-Étienne et Montpellier, qui pourraient connaître la descente.