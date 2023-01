Le onze type des joueurs sous contrat chez Adidas en 2023

Tout un onze de joueurs associés à Adidas, autour de la star argentine, Lionel Messi.

Un mélange entre des joueurs d’expérience qui n’ont plus rien à prouver et des jeunes joueurs très talentueux qui souhaitent conquérir le monde du football. Voilà comment on pourrait résumer notre onze type des joueurs sous contrat chez Adidas en 2023. Dans un 4-2-3-1 assez classique, cette équipe très équilibrée peut venir à bout de n’importe quel adversaire.

Lionel Messi, encore et toujours

Aligné sur l’aile droite de notre onze, Lionel Messi démontre qu’il fait encore partie des meilleurs joueurs au monde. Il est peut-être même toujours le meilleur. Historiquement lié à Adidas, le natif de Rosario est l’ambassadeur numéro un à travers le monde de la marque à trois bandes. D’ailleurs, l’équipementier ne s’y trompe pas et fait tout pour prendre soin de sa star. En effet, lors du dernier Mondial, qu’il a remporté avec l’Argentine, décrochant ainsi le seul trophée qu’il manquait à son palmarès, le numéro 10 jouait avec une paire de crampons faite sur mesure pour lui : La Adidas, X Speedportal Messi.1.

Mohamed Salah, absent de l’équipe

La présence de Lionel Messi sur le coté droit se fait forcément au détriment d’autres joueurs. Et notamment d’un, à savoir, la star de Liverpool, Mohamed Salah. Un choix qui peut se discuter, mais qui se défend. En effet, malgré des statistiques très honorables en ce début de saison, l’international égyptien pâti forcément du mauvais départ des Reds en Premier League. Tandis que celui qui occupe le poste d’ailier droit de notre onze, Messi, enchaine les bonnes performances avec le PSG et vient de décrocher la Coupe du monde avec l’Albiceleste.

Trois joueurs du Real Madrid

Lorsque l’on observe de plus près cette équipe type composée uniquement de grands joueurs, on constate qu’un club est nettement plus représenté que les autres : le Real Madrid. Avec Ferland Mendy, au poste de latéral gauche, David Alaba, en tant que défenseur central gauche et Karim Benzema, à la pointe de l’attaque, le club merengue possède le plus de joueurs dans ce onze. À noter, qu’outre ces trois joueurs, Adidas est l’équipementier du Real Madrid depuis 1998.

Le onze type des joueurs sous contrat chez Adidas en 2023