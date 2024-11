RC Lens – OM. Le cadeau de l’OM aux 70 ans de Gervais Martel

D’un président à un autre, Pablo Longoria a tenu à joindre l’OM aux festivités du RC Lens, à l’occasion des 70 ans de l’iconique dirigeant du foot français. – @OM

Le football sait parfois dépasser les rivalités sportives pour célébrer des figures marquantes. Le 23 novembre dernier, à l’occasion de la rencontre de la 12e journée de Ligue 1 entre le RC Lens et l’Olympique de Marseille, le président historique des Sang et Or, Gervais Martel, a été honoré pour ses 70 ans. Une cérémonie empreinte d’émotion, saluant une personnalité qui a marqué l’histoire du football français.

Gervais Martel, aux commandes du RC Lens pendant près de 30 ans, reste une figure centrale de l’identité du club nordiste. Sous sa présidence, le club a connu ses heures de gloire, remportant notamment le championnat de France en 1998 et une Coupe de la Ligue en 1999. Toujours attaché à son club de cœur, Martel a laissé une empreinte indélébile dans les mémoires des supporters et du football hexagonal.

Pablo Longoria offre à Gervais Martel un maillot des 125 ans de l’OM

Dans une démarche sportive et respectueuse, Pablo Longoria, président de l’Olympique de Marseille, a tenu à s’associer à cet hommage. Avant le coup d’envoi, il a offert à Gervais Martel un maillot spécial, celui blanc maculé, conçu pour célébrer les 125 ans de l’OM. Ce cadeau symbolique transcende les couleurs des deux clubs, rappelant que le football est aussi une histoire d’hommes, de respect et de reconnaissance.

Sur le rectangle vert, l’OM a dominé son hôtel (1-3), dans un match âprement disputé entre deux clubs ambitieux du championnat de France.