Des milliers de supporters ont fait le déplacement depuis Brest vers Barcelone, pour le choc de la Ligue des champions 2024.

Dans la fraîcheur catalane d’un mardi soir de novembre, le club breton va tenter de poursuivre sa remarkable épopée européenne. Étonnant pensionnaire de la Ligue des champions, le SB29 se déplace ce soir au stade Montjuic, antre de circonstance du Barça (le Camp Nou étant en travaux de rénovation), avec un statut improbable : toujours invaincu dans la compétition. Cette affiche inédite Barcelone – Brest 2024 en direct streaming est à voir en soirée sur Canal+ Foot, puisque la « quatre » est le seul diffuseur exclusif du foot européen en France.

Pour voir Barcelone – Brest 2024 en direct streaming

Curieux paradoxe que celui de cette équipe bretonne : en difficulté en championnat national, mais présentant un visage conquérant sur la scène continentale. Les hommes de Michel Der Zakarian abordent ce cinquième match de poule avec l’opportunité de se rapprocher d’une qualification historique pour les huitièmes de finale.

Vers un nouvel exploit des hommes d’Eric Roy ?

Le coup d’envoi sera donné à 21h, et les téléspectateurs pourront suivre cette rencontre décisive sur Canal+ Sport. L’arbitre bosnien Irfan Peljto aura la lourde tâche de diriger ces retrouvailles entre un géant du football mondial et un outsider européen plein de superbes ambitions. Clairement déséquilibré sur le papier ce choc est à l’avantage des Blaugrana chez les bookmakers de France. Mais les hommes d’Eric Roy ont déjà prouvé plus d’une fois qu’ils avaient rien à perdre et tout à gagner.

