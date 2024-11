ASSE. Un nouveau stadium manager arrive du Top 14

Arnaud Chausi est le nouveau stadium manager des Verts. – @ASSE

L’AS Saint-Étienne continue de structurer ses ambitions avec la nomination d’Arnaud Chausi comme nouveau Stadium Manager. Ce spécialiste du monde sportif quitte l’ASM Clermont Auvergne et le monde de l’ovalie en Top 14, où il a exercé pendant 15 ans, pour relever un nouveau défi dans le Forez.

Un stadium manager au fonction élargie avec l’ASSE

Avec plus de 20 ans d’expérience dans la gestion des infrastructures sportives, Arnaud Chausi prend les commandes de deux pôles stratégiques pour l’AS Saint-Etienne : l’exploitation du Centre sportif Robert-Herbin et l’organisation des rencontres dans le stade Geoffroy-Guichard. À cela s’ajoute le développement des infrastructures du club, un enjeu clé alors que les Verts aspirent à s’installer durablement en Ligue 1.

Une première samedi pour le match contre Montpellier

« Avec le passage en Ligue 1 et les nouvelles perspectives de développement, l’opportunité de piloter la gestion du centre d’entraînement et du mythique Stade Geoffroy-Guichard est un défi que j’ai hâte de relever », déclare l’intéressé sur les réseaux sociaux. Il a vécu sa première au Chaudron, samedi dernier lors de la victoire contre Montpellier (1-0), dans le cadre de la douzième journée de Ligue 1.

