FC Barcelone – Stade Brestois. Ce que sera le résultat du match selon les bookmakers

Le Stade Brestois se frotte au grand Barça en Ligue des champions.

C’est un duel inédit de cette nouvelle Ligue des champions, entre un FC Barcelone en quête de régularité et un Stade Brestois qui surprend toute l’Europe. Mais qu’en pensent les bookmakers ? Leur verdict semble pencher nettement en faveur du club catalan, malgré la belle dynamique bretonne.

Avec une cote de 1,12 pour une victoire, le Barça est vu comme largement supérieur dans ce choc. En face, un succès brestois à l’extérieur se hisse à 13,00, tandis que le nul est évalué à 7,50, soulignant l’ampleur de la tâche pour les hommes d’Éric Roy.

Vers un nouvel exploit brestois ? Les bookmakers n’y croient pas

Si l’on en croit les scénarios les plus plausibles, les Catalans devraient s’imposer avec confort, mais sans extravagance. Le score exact le plus attendu est un 2-0 pour Barcelone, coté à 5,40, suivi de près par un 3-0 à 5,60. Un 1-0, signe d’une rencontre plus disputée, est également envisageable avec une cote de 7,00. En revanche, un exploit brestois, tel qu’une victoire 0-1 ou 1-2, reste une hypothèse bien plus improbable, avec des cotes respectives de 11,00 et 26,00. Et pour les amateurs de sensations fortes, un audacieux 3-3 serait récompensé par une cote astronomique de 67,00.

Les buteurs attendus : côté catalan, Robert Lewandowski mène la danse avec une cote de 1,55 pour trouver le chemin des filets, suivi par Raphinha (1,95) et Ansu Fati (2,30). Chez les jeunes talents, Lamine Yamal (2,40) et Fermin Lopez (2,45) pourraient également se mettre en lumière. Pour Brest, Ludovic Ajorque (6,00) et Mama Baldé (6,30) incarnent les principales menaces offensives, tandis que Romain Del Castillo (6,70) ou Kamory Doumbia (8,20) pourraient surprendre.

Si les statistiques annoncent une victoire barcelonaise presque inévitable, le Stade Brestois, fort de sa 4ᵉ place actuelle, pourrait jouer son rôle d’outsider à fond. Reste à savoir si la logique sera respectée, ou si Brest continuera de faire mentir les pronostics dans cette Ligue des champions pas comme les autres.