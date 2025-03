OL 17e, Barça 1er: Les 20 clubs de foot qui comptent le plus de salariés

L’Olympique Lyonnais est le club de foot français qui compte le plus de salariés.

Avec 744 salariés en 2024, selon les données publiées par l’UEFA, l’Olympique Lyonnais est le club de la Ligue 1 qui en compte le plus et le seul classé dans le top 20 européen ; il est 17e. Le nombre est probablement voué à diminuer, d’une part par le morcellement des cessions opérées par le groupe Eagle Football qui le possède désormais et parce qu’un plan social est envisagé et en discussion avec les partenaires du club.

Neuf clubs comptent plus de 1 000 employés

L’OL se classe entre le Dynamo Kiev à 655 et l’Eintracht Francfort à 789. Le rapport note que neuf clubs dépassent désormais les 1 000 employés, avec le FC Barcelone largement en tête à 1781, devant le Bayern Munich (1347) et le Zénith Saint-Pétersbourg (1 302). Les 20 premiers clubs du classement ont une moyenne de 970 employés comme équivalence proche de l’Atlético Madrid (10e à 964).

Le Barça était déjà dominant avant la crise de la Covid

C’est 38% de plus qu’en 2019, avant que le monde ne traverse la crise de la Covid et ses effets destructeurs sur l’économie du sport et du football. A l’époque, la moyenne du top 20 était de 702 employés par club et déjà, le Barça était dominant à 1 484.

Les 20 clubs de foot qui comptent le plus de salariés

1. FC Barcelone = 1781

2. Bayern Munich = 1347

3. Zénith Saint-Pétersbourg = 1 302

4. Real Madrid = 1 163

5. Manchester United = 1 140