Stade Lavallois. Le directeur général annonce son départ des Tango

Illustration during the Ligue 2 BKT match between Stade Lavallois and FC Metz at Stade Francis-Le Basser on August 20, 2022 in Laval, France. (Photo by Eddy Lemaistre/Icon Sport) – Photo by Icon sport – Photo by Icon Sport

Après presque deux ans de collaboration, Baptiste Cronier-Teychene a annoncé sur les réseaux sociaux, son départ du poste de directeur général du Stade Lavallois Mayenne, en Ligue 2. À travers un message empreint de reconnaissance, il a salué le travail accompli et les nombreuses rencontres marquantes au sein du club.

Baptiste Cronier-Teychene dresse son bilan avec le Stade Lavallois

Arrivé en mars 2023, Cronier-Teychene a piloté des projets structurants pour les Tango, notamment dans le cadre de la modernisation des infrastructures, avec la rénovation du stade Francis Le Basser. En parallèle, il a également contribué au développement du centre de formation, au renforcement des relations institutionnelles et à l’amélioration de l’expérience supporter.

Un départ vers de nouveaux projets professionnels

Avant son passage au Stade Lavallois, Baptiste Cronier-Teychene avait déjà une solide expérience dans le football, notamment au SO Cholet, où il a occupé divers postes stratégiques, et au sein de la Ligue de Bretagne. Dans son message d’adieu, il a remercié les joueurs, le staff, les bénévoles et les partenaires pour leur confiance et leur soutien, tout en laissant entrevoir de nouvelles perspectives professionnelles, au sujet desquels il n’a rien dévoilé.