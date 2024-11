Le Bayern d’Harry Kane reçoit le PSG dans un match décisif pour la suite de la Ligue des champions 2024.

C’est l’affiche tant attendue de cette cinquième journée de l’UEFA Champions League entre deux clubs ambitieux et prétendants à la victoire finale dans le tournoi. Un duel décisif pour les deux géants du football européen, aux parcours contrastés cette saison dans la compétition reine. Il y a de l’enjeu et (beaucoup) de pression, une bonne raison de suivre Bayern – PSG 2024 en direct live streaming qui se dispute à l’Allianz Arena et en exclusivité sur la chaîne Canal+ Foot ; le groupe ayant les droits seul les droits de diffusion en France de toutes les compétitions européennes.

Suivez Bayern – PSG 2024 en direct live streaming

Un choc à suivre sur Canal + que Bayern – PSG 2024 en direct live streaming

Le Bayern Munich aborde ce choc avec 6 points au compteur (2 victoires, 2 défaites), occupant provisoirement la 17e place d’un classement général inédit pour cette phase de poules élargie. Après une entrée en fanfare contre le Dinamo Zagreb (9-2), les Bavarois ont subi deux revers face à Aston Villa (1-0) et Barcelone (4-1), avant de se relancer contre Benfica (1-0). En Bundesliga, l’équipe de Thomas Tuchel est impériale : leader invaincue avec 9 victoires et 2 nuls, elle peut compter sur un Harry Kane en état de grâce. Avec 14 buts en championnat et 5 en Ligue des champions, l’attaquant anglais sera une des principales armes des Munichois.

Malheur au vaincu pour la suite du tournoi. Surtout pour Paris

Pour le PSG, la situation est plus critique. Avec seulement 4 points glanés (1 victoire, 1 nul, 2 défaites), les Parisiens occupent une inquiétante 25e place et doivent impérativement s’imposer pour garder espoir de rallier les huitièmes. Après un succès étriqué face à Gérone (1-0) en ouverture, Paris a enchaîné contre-performances et frustrations : défaite face à Arsenal (2-0), nul contre le PSV Eindhoven (1-1) et revers contre l’Atlético de Madrid (2-1). Pourtant, en Ligue 1, les hommes de Luis Enrique dominent sans partage, invaincus et solides leaders. Mais l’Europe reste un tout autre défi, où l’étoffe des grands se forge.

Le favori des bookmakers, c’est le club d’Harry Kane

Chez les bookmakers, le favori est le club qui reçoit en l’occurence le Bayern Munich. Le coup d’envoi de ce choc des titans sera donné ce mardi à 21h. Les amateurs de football ne manqueront pas cet affrontement qui promet intensité et enjeux cruciaux, alors que les trajectoires européennes des deux clubs pourraient se jouer sur 90 minutes décisives.