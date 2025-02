Le PSG est 65e, les 100 clubs sportifs les plus valorisés en 2025

Des franchises sportives qui augmentent en valeur et unParis Saint-Germain qui se place à la 65e position du classement des plus valorisées en 2025, selon une récente étude de Sportico. Le club champion de France est en augmentation de 19%, valorisé à 4,05 milliards de dollars. Ce palmarès, qui englobe 100 clubs issus de six sports et neuf ligues différentes, révèle une capitalisation collective atteignant 470 milliards de dollars.

Le marché sportif a connu une transformation radicale en quinze ans. Des clubs comme les Tampa Bay Lightning (NHL), les Golden State Warriors (NBA), Liverpool (Premier League) ou les Los Angeles Rams (NFL), acquis respectivement pour 170, 450, 476 et 750 millions de dollars il y a une décennie et demie, valent aujourd’hui au moins dix fois plus.

Les Cowboys de Dallas sont les plus chers

Le classement est dominé par les Dallas Cowboys, estimés à 10,32 milliards de dollars, suivis des Golden State Warriors (9,14 milliards), des New York Knicks (8,3 milliards), des Los Angeles Lakers (8,07 milliards) et des New York Yankees (7,93 milliards). En 2025, 42 clubs dépassent les 5 milliards de valorisation, contre 22 l’année précédente.

La NFL reste la ligue la plus représentée avec ses 32 franchises toutes présentes dans le top 100, suivie par la NBA (30 équipes). La Major League Baseball (15 équipes), le football européen (10 équipes), la NHL (8 équipes) et la Formule 1 (5 écuries) complètent ce classement prestigieux.

Cette explosion des valorisations s’explique notamment par l’augmentation des droits TV, la construction de nouvelles enceintes, une gestion plus sophistiquée et l’ouverture aux investisseurs institutionnels, transformant profondément l’économie du sport mondial.