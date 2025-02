Le salaire des arbitres de la Premier League en 2025

Des primes plus faibles mais une part fixe élevée pour les arbitres de la Premier League.

Ils ne sont pas les mieux payés, sur les cinq grands championnats du football européen, mais les arbitres de la Premier League anglaise ont un avantage sur tous les autres : leur rémunération est la plus égalitaire. C’est en effet dans l’élite anglaise de la discipline que la part fixe du salaire des hommes en noir est la plus élevée, puisque toutes les ligues fonctionnent sur un même modèle, entre part fixe commune à tous et des primes à chaque match dirigé.

Selon des données récemment publiées dans les roses pages de la Gazzetta dello Sport, elle est de 118 795 euros annuels pour les arbitres de l’élite du championnat. A contrario, le bonus au match est le plus faible, au comparatif de l’Espagne, de l’Italie, de l’Allemagne et même de la France.. Il est de 1 065 euros, soit presque trois fois inférieur à bla Ligue 1 et jusqu’à 5 fois moins qu’en Bundesliga.

Plus ou moins 155 000 euros la saison en Premier League

Néanmoins, pour un référé qui dirige une vingtaine de rencontres de Premier League dans la saison, le total primes et salaire fixe peut représenter jusqu’à 157. 895 euros brut, soit l’équivalent proche qu’un arbitre en Série A et plus que les homologues de la Ligue 1 française.

Faut-il aussi souligner que les meilleur gonflent leur rémunération quand ils officient sur la scène européenne, en Ligue Europa conférence, Ligue Europa ou mieux, en Ligue des champions, puisque c’est le format ou la prime au match est le plus haute.