Erling Haaland et les voitures, il a quoi dans son garage ?

Erling Haaland n’a que 22 ans, mais il a déjà éprouvé quelques-uns des plus beaux bolides produits par le monde de l’automobile.

Nombreux sont les footballeurs passionnés de voitures, et Erling Haaland n’est pas une exception. Assez présent sur les réseaux sociaux, l’attaquant star de Manchester City, contrairement à certains de ses homologues, ne montre pas nécessairement à ses fans, qui sont de plus en plus nombreux, les bolides de luxe qu’il a en sa possession dans son garage. Néanmoins, il a déjà été aperçu à bord de plusieurs véhicules.

Erling Haaland possède deux Audi

L’attaquant norvégien semble apprécier le constructeur automobile allemand, Audi. Erling Haaland a été vu à plusieurs reprises, à la sortie du centre d’entraînement, au volant d’une Audi RS6 Avant. De couleur rouge, son bolide en a sous le capot. Avec son moteur V8 de 600 chevaux, il est capable d’aller de 0 à 100 km/h en seulement 3,6 secondes. La marque allemande est plébiscitée par le phénomène norvégien, puisqu’il possède également une Audi Q7. Celle-ci est de couleur noir.

Une Ferrari dans le garage d’Haaland

D’un constructeur automobile à un autre, pour Haaland, il n’y a qu’un pas. L’attaquant de Manchester City a déjà arpenté les rues avec sa Ferrari SF90. Ce monstre dont le prix est estimé à 440 000 euros roule très vite, grâce à son moteur V8 de 780 chevaux, couplé à trois moteurs électriques, ce qui lui permet d’avoir 220 chevaux supplémentaires. Il absorbe le 0 à 100 km/h en 2,5 secondes, pour une vitesse maximale de 340km/h. Ce bolide de luxe a également les faveurs de Zlatan Ibrahimovic, qui se l’est offert pour célébrer ses 40 ans.

Une Rolls Royce pour rouler à l’Anglaise

Le Ciborg se déplace aussi en version luxe, au volant d’une Rolls-Royce modèle Cullinan, soit le SUV développé par le prestigieux constructeur britannique. Avoir une automobile de cette marque si iconique du pays, semble être une évidence pour le footballeur le plus en vue de tout le Royaume-Uni.