Erling Haaland négocie un salaire record dans l’histoire de la Premier League

Erling Haaland discute d’une extension de son contrat avec Manchester City, contre un salaire qui serait supérieur à celui de son coéquipier belge, Kevin de Bruyne.

Manchester City et Erling Haaland se rapprochent d’un accord historique qui ferait du buteur norvégien le joueur le mieux payé de l’histoire du championnat anglais. Le club mancunien proposerait à son attaquant vedette de 24 ans, selon le Daily Star, un salaire hebdomadaire de 500 000 livres (600 000 euros, soit 31,2 M€ par an), dépassant largement les émoluments actuels de Kevin De Bruyne (24,8 M€/an).

Ce nouveau contrat prolongerait l’engagement d’Haaland jusqu’en 2029, soit deux années supplémentaires par rapport à son bail actuel qui lui assure l’équivalent proche 23 millions d’euros par an ; plus ou moins en fonction du taux de change. Les récentes discussions en Norvège avec la famille du joueur et son agent Rafaela Pimenta ont été positives selon le tabloïd anglais.

Salaire record et clause libératoire augmentée pour Erling Haaland

Un point reste toutefois en suspens : la clause libératoire actuelle de 150 millions de livres (180 millions d’euros). Le club souhaite la supprimer, tandis que le camp Haaland insiste pour la maintenir. Un compromis pourrait être trouvé en la rehaussant à 200 millions de livres (240 millions d’euros), une valorisation plus en phase avec le marché actuel et l’intérêt constant du Real Madrid, du FC Barcelone et du Paris Saint-Germain.

Depuis son arrivée à l’été 2022 pour 60 millions de livres (72 millions d’euros), le Norvégien affole les compteurs avec 105 buts en 113 matches toutes compétitions confondues, dont 75 réalisations en 77 rencontres de Premier League. Double meilleur buteur du championnat en titre, Haaland a déjà remporté deux titres de champion et un triplé historique avec les Citizens.