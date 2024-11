Manchester City. Les salaires des Citizens cette saison 2024-2025

De l’entraineur aux joueurs, Manchester City a les plus gros salaires de la Premier League anglaise.

Manchester City est-il coupable de dopage financier ? C’est ce que doit mettre en lumière le procès débuté le 15 septembre, qualifié par la presse anglaise de « procès du siècle », car il pèse sur le club mancunien 115 actes d’accusation, liés à de possibles contournements des règles financières en vigueur. Pour devenir un club dominant du football, Manchester City a énormément investi depuis plus de quinze ans que le club est sous pavillon émirati.

Manchester City a la plus grosse masse salariale du foot anglais

De l’entraîneur Pep Guardiola à plus de 20 millions d’euros annuels, aux joueurs qu’il orchestre, les plus gros salaires du Royaume-Uni portent le bleu maillot des Citizens. Sans compter les investissements opérés sur le marché des transferts pour renforcer saison après saison, cet effectif de stars du ballon rond. Proche du demi-milliard d’euros charges incluses, la masse salariale de Manchester City est la plus élevée du foot anglais et sur le podium des équipes du Vieux Continent.

De Guardiola à De Bruyne et Haaland, entraîneur et joueurs les mieux payés de PL

Pour autant, au dernier pointage officiellement connu, elle était plutôt maîtrisée ne pesant « que » 59% de l’ensemble des revenus tirés de l’opérationnel, c’est-à-dire indépendamment de l’activité sur le mercato. Le meneur belge Kevin De Bruyne et l’attaquant norvégien Erling Haaland sont les deux chefs de file du collectif, ils revendiquent chacun les deux plus gros salaires de la Premier League, cette saison 2024-2025.

Les salaires ci-dessous sont des estimations de la presse anglaise, exprimés à la saison et en brut, au taux de conversion de 1 livre égale 1,191 euros.

Les salaires des joueurs de Manchester City cette saison 2024-2025

Kevin De Bruyne = 24,8 M€

Erling Haaland = 23,25 M€

Jack Grealish = 18,45 M€

Bernardo Silva = 18,45 M€

John Stones = 15,5 M€

Phil Foden = 13,95 M€

Rodri = 13,64 M€

Josko Gvardiol = 12,41 M€

Manuel Akanji = 11,15 M€

Ruben Dias = 11,15 M€

Kyle Walker = 10,83 M€

Nathan Ake = 9,93 M€

Mateo Kovacic = 9,39 M€

Kalvin Phillips = 9,39 M€

Matheus Nunes = 8,06 M€

Ederson = 6,2 M€

Stefan Ortega = 5,58 M€

Jeremy Doku = 2,98 M€

Oscar Bobb = 2,98 M€

Scott Carson = 1,86 M€

Rico Lewis = 1,55 M€

James McAtee = 930 k€