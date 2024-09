Les 10 coaches les mieux payés de la Premier League 2024-2025

A plus de 23 M€ par an, Pep Guardiola est le coach le mieux payé de la Premier League cette saison 2024-2025.

Alors que la Premier League continue de financièrement dominer le monde du football, les entraîneurs de ce championnat ne sont pas en reste. Ces stratèges, souvent sous une pression constante pour obtenir des résultats immédiats, sont conséquemment rémunérés pour mener leurs équipes vers le succès.

Guardiola, n°1 au palmarès et naturellement sur le salaire

En 2024-2025, Pep Guardiola occupe une fois de plus la première place du classement des entraîneurs les mieux payés, consolidant ainsi son statut de leader incontesté. Clé de voute des nombreux succès mancuniens ces dernières saisons, le technicien espagnol a le salaire de son pédigrée, notamment deux fois supérieur à celui de son ancien adjoint, Mikel Arteta, qui manage Arsenal pour 10,5 millions d’euros par an. Le salaire de Guardiola est le reflet de ses performances sportives, avec une domination quasi totale sur le football anglais. Et un premier trophée européen de son club, en Ligue des champions 2023.

Arne Slot 2 fois et demi moins payé que Jürgen Klopp

Le top 10 des entraîneurs les mieux payés de la Premier League n’a pas beaucoup évolué cette saison 2024-2025, à une exception notable quand même que la présence d’Arne Slot, le nouveau coach de Liverpool, avec un salaire deux fois et demi inférieur à celui de son prestigieux prédécesseur, l’icône Jürgen Klopp.

Les 10 entraîneurs les mieux payés de Premier League cette saison 2024-2025

Pep Guardiola (Manchester City) = 23,3 M€

Mikel Arteta (Arsenal) = 10,5 M€

Unai Emery (Aston Villa) = 9,3 M€

Erik ten Hag (Manchester United) = 7,8 M€

Arne Slot (Liverpool) = 7,2 M€

Ange Postecoglou (Tottenham Hotspur) = 5,8 M€

Sean Dyche (Everton) = 5,8 M€

Thomas Frank (Brentford) = 5,2 M€

Oliver Glasner (Crystal Palace) = 5,2 M€

Enzo Maresca (Chelsea) = 4,8 M€