Enduropale du Touquet 2025. Les primes (prize money) de la course

La moto est à l’honneur ce week-end dans le Pas-de-Calais.

Événement phare du championnat des sables, l’Enduropale du Touquet 2025 qui se déroule ce week-end des 7, 8 et 9 février maintient son statut de course la plus rémunératrice du circuit. Gagner la légendaire course annuelle organisée dans le Nord de la France, remporte à l’heureux mais aussi courageux élu un chèque de 10 000 euros.

La dotation globale de 18 500 euros est répartie de manière dégressive entre les cinq premiers du classement scratch : 4 000 euros pour le deuxième, 2 000 euros pour le troisième, 1 000 euros pour le quatrième et 500 euros pour le cinquième. Une prime spéciale de 1 000 euros est également attribuée au pilote qui réalisera le holeshot, c’est-à-dire celui qui atteindra en tête le premier virage à Stella-Plage.

Présence obligatoire à la remise des prix

Au-delà du classement général, l’organisation récompense également plusieurs catégories spécifiques, notamment les trois premières féminines, le meilleur pilote de moins de 21 ans, le premier vétéran de plus de 37 ans, ainsi que les meilleurs représentants locaux du Pas-de-Calais et du Touquet.

Des primes additionnelles offertes par les sponsors pourront compléter ces récompenses officielles, notamment pour le premier tour ou la première heure de course.

À noter que la présence des pilotes est obligatoire lors de la cérémonie de remise des prix, sous peine de se voir privés de leurs gains.