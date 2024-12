Jimmy Butler. Bienvenue dans la nouvelle maison à 70 000$/mois de la star NBA

Jimmy Butler a pris de nouveaux quartiers.

Alors que des rumeurs de départ l’accompagnent, Jimmy Butler n’en montre pas le signe sur le coup. L’arrière du Heat de Miami vient en effet de poser ses valises dans une nouvelle maison, d’après une information du média spécialisé The Real Deal. Située à Hibiscus Island, l’un des quartiers les plus exclusifs de la baie de Biscayne, Butler n’en serait que le locataire, contre un loyer mensuel de 70 000 dollars (66 650 euros).

La propriété, d’une superficie de 6 000 pieds carrés (environ 560 m²), trône sur un terrain de près de 2000 m². Entre architecture méditerranéenne et luxe moderne, elle offre cinq chambres, cinq salles de bain et deux toilettes supplémentaires. À l’extérieur, un jardin à couper le souffle borde une piscine, un bain à remous et des espaces de détente ombragés, avec vue imprenable sur la baie de Miami et sa skyline. Les amateurs de nautisme ne seront pas en reste : la propriété dispose d’un ponton privé équipé d’un ascenseur à bateaux et de 125 pieds (environ 38 mètres) de rivage.

A l’origine, la villa était proposée à 95 000 dollars par mois avant d’être retirée du marché en octobre dernier. Par ailleurs, la demeure est également à vendre pour un prix affiché à 30 millions de dollars (28,5 M€), une option qui pourrait séduire Butler s’il décidait de s’y installer durablement.

De quoi tordre le cou aux rumeurs de départ de Jimmy Butler

Ce choix de résidence intervient dans un contexte particulier pour Jimmy Butler, actuellement dans la troisième année de son contrat de 184 millions de dollars sur quatre ans, signé en 2021. Avec une option joueur à 52,4 millions pour la saison prochaine, les rumeurs de transfert entourent de plus en plus l’ailier six fois All-Star. Pour l’instant, Butler semble profiter de cette nouvelle étape de sa vie personnelle, loin des terrains de la NBA.

La villa de Jimmy Butler s’inscrit dans une longue tradition d’athlètes et de célébrités choisissant Miami comme port d’attache. Grâce à son climat idéal et ses quartiers huppés comme Hibiscus Island ou Star Island, la ville attire des résidents à la recherche d’intimité et de confort haut de gamme.