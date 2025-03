Kobe Bryant. Qui veut de son QG, à vendre 22,5 M€

Le regretté Kobe Bryant y a passé beaucoup de temps pour devenir un géant du basket mondial, cette maison est désormais à vendre.

Une propriété d’exception située en Arizona, où s’est entraîné le regretté Kobe Bryant avec l’équipe de basket de sa fille Gianna, vient d’être mise en vente pour près de 22,5 millions d’euros. Cette demeure impressionnante, baptisée « HardtSeasons », a été construite par Brett Hardt Sr., fondateur de la marque « Attitude is Free », et son épouse Susie.

La résidence principale, située dans le quartier exclusif de Prado Estates à North Scottsdale, s’étend sur plus de 1 990 m² répartis sur deux niveaux et compte cinq chambres. Une maison d’hôtes séparée de 140 m² offre deux chambres supplémentaires, pour un total de 18 salles de bains.

Ce qui distingue véritablement cette propriété est son terrain de basket intérieur situé à 4,5 mètres sous terre, où Kobe Bryant est venu s’entraîner avec l’équipe Lady Mambas de sa fille Gianna, quelques semaines seulement avant leur tragique accident d’hélicoptère en 2020. « Le jour où l’équipe de Kobe m’a contacté a été le plus excitant », confie Hardt. « J’ai pu observer Kobe entraîner ces jeunes filles, c’était fascinant. Après l’entraînement, nous avons discuté pendant une heure, une conversation que je chéris. »

Kobe Bryant y a véritablement lancé sa carrière

Parmi les autres équipements sportifs, on trouve un simulateur de golf qui fait également office de salle de cinéma, ainsi qu’une salle d’exposition sur mesure abritant près de 300 paires de baskets Michael Jordan, dont la construction aurait coûté environ 280 000 euros.

L’extérieur de la propriété n’est pas en reste avec deux piscines, un putting green de neuf trous et une piste de jogging de plus de trois kilomètres qui entoure le terrain de près de deux hectares. Cette résidence unique, achevée en 2017, a servi de lieu d’entraînement à plus de 60 athlètes professionnels au fil des ans, ajoutant à son prestige et à son histoire exceptionnelle.