Classement des clubs de la Ligue des champions selon les primes gagnées

Après quatre journées, plusieurs clubs ont déjà validé leur billet pour la suite de la Ligue des champions.

Le phase de groupes de la Ligue des champions 2023-2024 avance vers son dénouement, déjà les clubs qui la disputent ont reçu une partie de l’argent versé par l’UEFA, ainsi que nous vous le révélions dernièrement à Sportune, pour le PSG et le RC Lens qui sont les deux clubs français engagés.

Quatre postes de rémunérations dans la répartition de l’UEFA

La grille de répartition prévoit quatre différents postes de rémunération : la prime commune aux 32 formations qualifiées (15,32 M€), les bonus aux résultats (2,8 M€ la victoire en poule, 0,93 M€ le match nul), la part du classement au coefficient (1 part égale 1,137 M€) et le marketpool payé en fonction des droits de diffusion et du nombre de clubs engagés pour chaque pays.

Le Real Madrid, le Bayer et Manchester City font carton plein

Le classement ci-dessous des primes gagnées par les équipes de la C1 ne prend pas en compte cette dernière portion des droits de l’audiovisuel, mais le reste du dispositif classique mis en place par l’UEFA, avant que l’association européenne du football n’en change à partir de la saison prochaine. Le Real Madrid et le Bayern Munich et Manchester City, parce qu’ils sont dominants dans cet ordre, au classement européen sur les dix dernières saisons révolues et parce qu’ils ont fait un carton plein (4 victoires en autant de matchs), campent le haut du classement. Etant désormais officiellement qualifiés pour les huitièmes de la C1, ils vont gagner 9,6 millions d’euros en plus, qui ne sont pas prises à ce stade, dans le condensé ci-dessous.

Le PSG se classe sixième et le RC Lens trentième

Le PSG et le RC Lens sont plus loins, dans le top 10 pour Paris et trentième pour le RC Lens qui « paie » si l’on puit dire son inexpérience européenne récente à la part du classement au coefficient. Hors droits TV donc, le Paris Saint-Germain a gagné plus de 50 millions d’euros de primes garanties de sa campagne de Ligue des champions et plus de 20 millions au RC Lens. Sachant, tel que nous l’avons déjà détaillé pour eux la part des droits télé devrait être proche de 33 millions d’euros pour le PSG, parce qu’il est le champion de France et de 27 millions d’euros aux Lensois.

Classement des clubs de Ligue des champions selon les primes gagnées

1. Real Madrid = 63,224 M€

2. Bayern Munich = 62,087 M€

3. Manchester City = 59,813 M€

4. FC Barcelone = 58,15 M€

5. Atlético Madrid = 54,936 M€

6. Paris Saint-Germain = 51,939 M€

7. FC Porto = 50,191 M€

8. Borussia Dortmund = 49,458 M€

9. Arsenal FC = 49,054 M€

10. FC Seville = 47,062 M€

11. Manchester United = 46,865 M€

12. Inter Milan = 45,436 M€

13. SSC Napoli = 44,91 M€

14. Shakhtar Donetsk = 42,843 M€

15. RB Leipzig = 41,095 M€

16. AC Milan = 39,629 M€

17. SL Benfica = 39,517 M€

18. SS Lazio = 38,088 M€

19. FC Salzbourg = 36,632 M€

20. PSV Eindhoven = 35,081 M€

21. Feyenoord Rotterdam = 34,884 M€

22. SC Braga = 30,947 M€

23. Copenhague FC = 30,74 M€

24. Real Sociedad = 30,655 €

25. Galatasaray = 28,466 M€

26. Celtic FC = 26,803 M€

27. Étoile rouge de Belgrade = 24,529 M€

28. Newcastle United = 23,918 M€

29. Young Boys = 23,392 M€

30. RC Lens = 22,574 M€