La fortune que vont rapporter les prochaines Ligue des champions

Le prize money de la Ligue des champions va augmenter à partir de la saison prochaine.

Selon des documents officiels consultés par Calcio e Finanza, la prochaine répartition de la Ligue des champions de l’UEFA rapportera près de 2,5 milliards d’euros aux clubs participants (contre 2 milliards jusqu’à présent). Cela fait partie des revenus saisonniers que l’UEFA percevra à partir du nouveau cycle de compétitions pour les clubs dès la saison 2024-2025 prochaine, couvrant trois compétitions européennes : la Ligue des champions, l’Europa League et la Conférence League.

Sur les 4,4 milliards d’euros que l’UEFA recevra chaque saison pour le nouveau cycle des compétitions européennes, environ 3,3 milliards d’euros seront redistribués aux équipes participantes. De ce montant, un peu moins de 2,5 milliards d’euros iront non plus aux 32 mais 36 équipes participants à la nouvelle édition de la Ligue des champions, qui bénéficie d’un format revisité. Le système de distribution en particulier va changer, mettant davantage l’accent sur la participation (de 25 % à 27,5 % répartis de manière équitable) et les résultats (de 30 % à 37,5 %). Les deux piliers existants, à savoir le « market pool » et les coefficients, seront fusionnés et réduits (de 45 % à 35 %).

Voici les nouvelles répartitions de la Ligue des champions à partir de la saison

Prime de participation = 678,5 millions d’euros par saison (500,5 millions d’euros en 2023/24)

Prime de résultats = 925,3 millions d’euros par saison (600,6 millions d’euros en 2023/24)

Market pool et coefficients = 863,6 millions d’euros par saison (900,9 millions d’euros en 2023/24)

Les montants pour les équipes participant au tournoi seront donc revus à la hausse, bien qu’il soit actuellement difficile de déterminer un montant de départ précis. La prime pour la seule participation sera plus élevée (plus de 18 millions d’euros, contre 15 millions d’euros actuels), tandis que les chiffres du classement historique et du « market pool » diminueront certainement. Le parcours dans la compétition sera donc beaucoup plus important sur le plan économique, avec une valeur totale de plus de 50 % par rapport aux chiffres distribués jusqu’à présent.