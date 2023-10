RC Lens: Les primes déjà gagnées en Ligue des champions 2023-2024

Pour le public et les joueurs, le retour du RC Lens en C1 est jusqu’ici une réussite.

Le retour du RC Lens en Ligue des champions vingt ans après la dernière campagne du club est jusqu’ici une franche réussite pour les hommes de Franck Haise. A la mi-temps de la phase de groupes, ils campent la deuxième du groupe B avec cinq points, à une longueur seulement du leader Arsenal qu’ils ont battu chez eux, à Bollaert. Après trois matchs le RC Lens est invaincu, avec un succès et deux nuls.

Le RC Lens est plus qu’à la hauteur de son retour en C1

Selon nos calculs à Sportune, cette saison 2023-2024 de la Coupe aux grandes oreilles est à ce stade bonifiée pour le RC Lens de près de 50 millions d’euros au total de tous les postes de rémunération à savoir, tel que prévu dans le dispositif de la répartition par l’UEFA : la prime commune aux 32 équipes en lice, le classement au coefficient sur les dix derniers exercices européens, les bonus aux résultats obtenus en phase de groupe et la part des droits de la TV, pour celle-ci qui est estimation.

Près de 50 M€ gagnés jusqu’ici. Et peut-être plus si le club se qualifie

Au RC Lens cette dernière vaut équivalence de 27 millions d’euros sur les soixante millions environ, à partager avec le PSG, l’autre club engagé dans la compétition. Comme son homologue parisien, le club nordiste a déjà perçu plus tôt fin septembre de l’UEFA 14,8 millions d’euros sur les 15,64 M€ du bonus commun et les 2,274 millions d’euros de son classement au coefficient. Elle recevra la semaine prochaine une autre part de ce que la compétition lui rapporte. En espérant encore plus pur ces sémillants Sang et Or.

Primes de participation = 15,64 M€

Prime de résultats = 4,66 M€

Classement au coefficient = 2,27 M€

Marketpool = 27 M€

Total = 49,57 M€