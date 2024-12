Bardet et Barguil. Un nouveau sponsor titre pour leur équipe cycliste

Nouveau partenaire titre, donc nouveau nom pour l’équipe cycliste des Français, Warren Barguil et Romain Bardet.

L’équipe cycliste DSM-firmenich PostNL, qui compte parmi ses membres les Français Romain Bardet et Warren Barguil, annonce une transformation majeure. Dès la saison 2025, l’équipe changera de nom et deviendra le Team Picnic PostNL, grâce à un nouveau partenariat avec le supermarché en ligne Picnic.

Picnic signe un naming de quatre ans

Picnic, une entreprise en expansion aux Pays-Bas, en France et en Allemagne, devient le partenaire principal de l’équipe pour une durée de quatre ans. Cette collaboration vise à renforcer la notoriété de la marque de supermarché en ligne dans les pays où elle est implantée. Grégoire Borgoltz, directeur des opérations chez Picnic France, exprime par communiqué son enthousiasme pour ce partenariat, soulignant que « le cyclisme promeut la santé et la cohésion, tout comme nous le faisons en livrant quotidiennement des produits frais et sains. »

Dirigée par le manager Iwan Spekenbrink, l’équipe Team Picnic PostNL est composée de cyclistes chevronnés tels que Romain Bardet, Warren Barguil, John Degenkolb, et Fabio Jakobsen. Outre l’équipe masculine, le Team Picnic PostNL dispose également d’une équipe féminine menée par la Néerlandaise Charlotte Kool. Avec une licence World Tour, l’équipe sera en mesure de participer à toutes les grandes courses cyclistes en 2025.

La détection de jeunes talents est aussi au programme

Le Team Picnic PostNL dispose également d’un programme de développement pour les jeunes talents, lancé en 2017. Ce dispositif a déjà permis à 21 cyclistes de se développer et l’objectif est d’intégrer un autre talent d’ici 2025.