OL. De nouvelles voitures de fonction livrées aux joueurs de l’Olympique Lyonnais

Les joueurs de l’OL ont reçu de nouvelles voitures du partenaire de leur club.

Eux aussi y ont droit, à la livraison de véhicules de fonction, comme l’ont eu plus tôt dans la saison plusieurs joueurs de clubs européens, à l’instar des rivaux du Real Madrid avec BMW, ou plus récemment ceux du Barça équipés en Cupra. A l’Olympique Lyonnais, c’est en voitures de la marque MG Motors que les hommes de Pablo Fonseca vont rouler.

Des SUV hybrides livrés aux joueurs de l’OL

Cela s’inscrit dans le cadre du sponsoring maillot signé en 2021 entre le constructeur chinoise et le club rhodanien, qui a été prolongé au commencement de la saison 2024-2025. Les joueurs du collectif professionnel lyonnais ont reçu une version hybride rechargeable du modèle du segment SUV, le EHS. Des versions qui avoisinent les 38 000 euros à l’achat.

Chacun a en plus trouvé une casquette de la marque pour assurer la plus belle des promotions possibles à la marque partenaire de leur club. Les spécificités de l’accord ne précisent pas dans quel cadre les joueurs doivent en faire usage, ni pour combien de temps, mais généralement ce type d’accord prévoit qu’ils se présentent à tous les rassemblements officiels, principalement les entraînements et ce pour une saison complète, avant renouvellement de la gamme.