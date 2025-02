FC Barcelone. De nouvelles voitures livrées aux joueurs, la liste de pour chaque joueur

Sponsor du club, le constructeur Cupra est venu livrer de nouvelles voitures de fonctions aux joueurs du Barça.

Dans le cadre de leur partenariat renforcé jusqu’en 2029, Cupra, constructeur automobile espagnol, a organisé une journée exclusive avec l’effectif du FC Barcelone sur le circuit historique de Terramar. Les 22 joueurs et leur entraîneur Hansi Flick ont pu découvrir et personnaliser leurs futurs véhicules.

L’événement a permis aux stars barcelonaises de tester l’ensemble de la gamme automobile du partenaire commercial, notamment lors d’exercices d’accélération et de maniabilité sur le tracé catalan. Les nouveaux modèles Terramar et Tavascan, ainsi que le Formentor, ont tous été éprouvés par les joueurs blaugrana.

Le Tavascan VZ, SUV coupé 100% électrique de 340 chevaux, a été choisi par plusieurs cadres de l’équipe, dont le gardien Marc ter Stegen, ambassadeur de la marque, le défenseur Ronald Araujo, le jeune talent Gavi, ainsi que le défenseur international et seul Français de l’effectif, Jules Koundé.

Un partenariat étendu à toutes les sections du Barça

Le Terramar VZ, disponible en version hybride rechargeable de 272 chevaux ou essence de 265 chevaux, a quant à lui conquis des joueurs comme Robert Lewandowski et Pedri. Le Formentor VZ et ses 333 chevaux a également trouvé son public, notamment auprès des jeunes talents du club comme Fermín López et Marc Casado. Fait amusant, le joueur le plus en vue et celui que le sponsor souhaiterait le plus voir au volant de ses produits, n’a pas été convié à l’événement puisque Lamine Yamal n’a encore que 17 ans. Et forcément pas son permis en poche.

Cette distribution de véhicules s’inscrit dans un partenariat global entre Cupra et le FC Barcelone, qui s’étend désormais à toutes les sections professionnelles du club catalan. Les livraisons des véhicules personnalisés s’échelonneront sur les prochaines semaines, concrétisant ainsi la collaboration entre le constructeur espagnol et le club blaugrana.

