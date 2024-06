OL: Un sponsor majeur sur le maillot prolonge de trois ans

L’Olympique Lyonnais et MG Motor poursuivent leur collaboration.

Initié en 2021, le partenariat qui associe l’Olympique Lyonnais au constructeur automobile MG Motor France a été prolongé pour trois saisons de plus jusqu’en 2027. La marque d’origine britannique et désormais sous pavillon chinois va garder une présence sur le maillot des Gones avec de la visibilité du logo sur la manche.

Sponsor sur la manche, MG Motor poursuit avec l’Olympique Lyonnais

A l’occasion de ce partenariat, MG Motor devient en plus le fournisseur automobile exclusif du club. La nouvelle collaboration permettra à MG Motor de renforcer sa notoriété en France et en Europe. Le club bénéficiera des véhicules électriques et hybrides de la marque, notamment les nouveaux modèles présentés lors de la cérémonie de signature : le roadster MG Cyberster, le SUV électrique MG IM LS6, la MG3 Hybrid+ et la MG4.

« La poursuite de la collaboration avec MG Motor nous conforte dans notre ambition de créer des liens de confiance avec nos partenaires », détaille par communiqué le directeur général de l’OL, Laurent Prud’homme. « L’Olympique Lyonnais est particulièrement heureux d’inscrire dans la durée cet engagement pour trois nouvelles saisons, qui vont permettre à nos équipes de soutenir les synergies développées au bénéfice de nos marques respectives et d’expérimenter ensemble une mobilité vertueuse. »

MG Motor veut étendre son influence sur le marché français

« Nous sommes ravis de renouveler notre partenariat avec l’Olympique Lyonnais », ajoute Haojie Guo, PDG de MG Motor France. « Cette collaboration est une formidable opportunité de célébrer la persévérance et l’innovation. Ensemble, nous allons continuer à écrire sur les marchés français et internationaux à écrire des pages mémorables de l’histoire du sport et de l’automobile à travers le monde. »

Ce partenariat s’inscrit dans une stratégie de développement plus large pour MG Motor, qui prévoit d’étendre son réseau de distribution à 200 points de vente d’ici fin 2024, incluant un nouveau showroom dans la métropole lyonnaise.