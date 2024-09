Real Madrid: Les voitures de fonction sont arrivées, la liste pour chaque joueur

La nouvelle collection des voitures de fonction est arrivée au Real Madrid.

Un peu plus tôt que la saison dernière, le constructeur automobile BMW est passé ce jeudi par la Ciudad Real Madrid afin de livrer aux joueurs professionnels du collectif masculin de football, les nouvelles versions des voitures de fonction. La règle est toujours la même : dans le cadre du contrat de sponsoring noué avec la marque allemande (un deal à près de 5 M€ par an), BMW s’engage à fournir aux joueurs et staff du club des modèles de sa production.

Désormais, la gamme s’électrifie pour coller aux usages modernes. Les heureux récipiendaires ont eu le choix entre cinq différentes versions et différentes options pour chacun : un BMW iX2 xDrive30 à 58 550 euros, un BMW i5 eDrive40 à 79 400 euros, un BMW i5 M60 xDrive à 114 450 euros, un BMW i7 xDrive60 à 139 550 euros et un BMW XM à 179 900 euros. C’est ce dernier, le plus cher BMW XM qui a eu le plus de succès ; neuf joueurs madrilènes vont en profiter.

Pendant un an désormais, les joueurs vont avoir l’occasion d’éprouver leur nouvelle automobile. Ils sont tous invités à en faire le plus régulièrement usage, c’est dans l’intérêt du sponsor que les stars du club champion d’Europe soient vues au volant de ses voitures. A la fin, ils les rendront et BMW les proposera à la vente aux particuliers. Prochainement, les féminines de l’équipe seront elles aussi célébrées au même titre.

Découvrez en pages suivantes les modèles et les images de chaque joueur et leurs autos. Notamment les Français, Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni, Ferland Mendy et surtout Kylian Mbappé pour qui c’est une première, bien qu’il n’ait pas son permis de conduire.